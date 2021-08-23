Е-паспорт ввели в действие: что изменилось для каждого украинца

Сегодня, 23 августа, в Украине приравняли электронные паспорта (е-паспорта) к бумажным. Соответствующий закон уже вступил в силу.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Что дает е-паспорт

Электронный паспорт можно использовать во время путешествий железной дорогой или самолетом в пределах Украины.

Его можно предоставить во время медицинского обслуживания и банковских операций.

Е-паспорт можно предъявить на почте, в гостинице или для получения административных услуг.

Электронный документ также можно использовать для подтверждения своего возраста (в магазине, клубе).

Также его можно предоставить по запросу правоохранительных органов.

Кому доступен электронный паспорт

Электронные паспорта доступны только тем украинцам, у которых есть ID-карта или биометрический заграничный паспорт.

По данным Офиса президента, на сегодняшний день примерно 5 млн украинцев пользуются электронными паспортами с помощью мобильного приложения "Дия".