Е-паспорт ввели в действие: что изменилось для каждого украинца

Сегодня, 23 августа, в Украине приравняли электронные паспорта (е-паспорта) к бумажным. Соответствующий закон уже вступил в силу.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Электронные паспорта доступны только тем украинцам, у которых есть ID-карта или биометрический заграничный паспорт.
По данным Офиса президента, на сегодняшний день примерно 5 млн украинцев пользуются электронными паспортами с помощью мобильного приложения "Дия".
Напомним, стало известно, куда необходимо обращаться если у гражданина отказываются принимать цифровую версию документа.
Мы также писали о том, как привязать к паспорту SIM-карты Киевстар, Vodafone и lifecell.