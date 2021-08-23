Е-паспорт ввели в дію: що змінилося для кожного українця

Сьогодні, 23 серпня, в Україні прирівняли електронні паспорти (е-паспорта) до паперових. Відповідний закон уже набув чинності.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Електронні паспорти доступні тільки тим українцям, у яких є ID-карта або біометричний закордонний паспорт.
За даними Офісу президента, на сьогодні приблизно 5 млн українців користуються електронними паспортами за допомогою мобільного додатку "Дія".
Нагадаємо, стало відомо, куди необхідно звертатися якщо у громадянина відмовляються приймати цифрову версію документа.
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