Е-паспорт ввели в дію: що змінилося для кожного українця

Сьогодні, 23 серпня, в Україні прирівняли електронні паспорти (е-паспорта) до паперових. Відповідний закон уже набув чинності.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Що дає е-паспорт

Електронний паспорт можна використовувати під час подорожей залізницею або літаком в межах України.

Його можна надати під час медичного обслуговування і банківських операцій.

Е-паспорт можна пред'явити на пошті, в готелі або для отримання адміністративних послуг.

Електронний документ також можна використовувати для підтвердження свого віку (в магазині, клубі).

Також його можна надати за запитом правоохоронних органів.

Кому доступний електронний паспорт

Електронні паспорти доступні тільки тим українцям, у яких є ID-карта або біометричний закордонний паспорт.

За даними Офісу президента, на сьогодні приблизно 5 млн українців користуються електронними паспортами за допомогою мобільного додатку "Дія".