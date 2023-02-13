Є нюанс. Як вибрати в магазині якісні консерви тунця

Які консерви з тунцем краще купити?

За словами експерта, найкраще купувати тунця у власному соку. Але якщо ви купили у соняшниковій олії, що тоді?

"До Омега-3 додаються ще й жири Омега-6 і виходить перебір. Це дуже недобре", - написала Наталя.

Якщо ж тунець у банці знаходиться у воді, то навіть при злитті рідини загубиться трохи Омега-3.

Який тунець краще купувати?

Також зазначимо, що тунець мешкає у тропічних та субтропічних водах Атлантичного, Тихого та Індійського океанів. Вибирайте консерви, які виготовлені в Тайланді, Індонезії, Еквадорі - як правило, вони найсмачніші та найсвіжіші.

Чим ще корисний тунець?

Ця риба містить кальцій, який підтримує здоров'я кісток та скорочення м'язів, а також магній, необхідний для отримання енергії. У 100 г тунця міститься приблизно половина денної порції вітаміну D, який необхідний для підтримки імунної системи, міцності кісток і роботи мозку.