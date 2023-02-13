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Есть нюанс. Как выбрать в магазине качественные консервы тунца

Фото: Консервированный тунец (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Тунец - это рыба, в которой есть Омега-3. Этих жиров в ней меньше, чем в лососе, скумбрии, сельди, но они есть. Многие из нас не знают, какие консервы из тунца лучше всего покупать в магазине.

На этот вопрос ответила эксперт по питанию Наталия Мазурик в своем Telegram-канале.

Какие консервы с тунцом лучше купить?

По словам эксперта, лучше всего покупать тунца в собственном соку. Но если вы купили в подсолнечном масле, что тогда?

"К Омега-3 добавляются еще и жиры Омега-6, и получается перебор. Это очень нехорошо", - написала Наталья.

Если же тунец в банке находится в воде, то даже при слитии жидкости, потеряется немного Омега-3.

Какой тунец лучше покупать?

Также отметим, что тунец обитает в тропических и субтропических водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Выбирайте консервы, которые произведены в Тайланде, Индонезии, Эквадоре - как правило, они самые вкусные и свежие.

Чем еще полезен тунец?

Эта рыба содержит кальций, который поддерживает здоровье костей и сокращение мышц, а также магний, необходимый для получения энергии. В 100 граммах тунца содержится примерно половина дневной порции витамина D, который необходим для поддержки иммунной системы, прочности костей и работы мозга.

Ранее мы писали, как выбрать в магазине хорошую красную икру.

Читайте также, как выбрать лучшую сельдь, а какую точно нельзя покупать.

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