"Коли виїхав, тобі вже й держава не треба". Синельников звернувся до українських біженців за кордоном

"Можна було виїхати. Це ж якось можливо. Усі, хто впрігся за країну, хто намагається робити її, ми граємо в лотерею. Програємо - програємо, але якщо ми виграємо, то виграємо свою країну, якою будемо пишатися. Це такий джекпот!" - вважає Синельников.

За словами режисера, українці пережили величезну зміну від моменту, коли могли окупувати Київ до розуміння, що цього ніколи не станеться. Перебуваючи в Україні, легше відчувати міць і згуртованість.

"Якщо ми зараз робимо, то через 50 років нами будуть пишатися. Але люди, які виїхали, навіть якщо вони допомагають, читають новини через телеграм-канали. Вони відчувають багато болю, бачать, як щось руйнується. І держава тобі ця вде не треба. Але коли ти в Україні, ти відчуваєш і міць. Тому я для себе обрав цей шлях", - каже Євген.

Чому українці споживають російський контент

На його думку, для того, аби українці припинили споживати російський контент, потрібно просто продовжувати виконувати свою роботу, адже це все допомагає творити країну.

"Усі дивляться, а ти не дивишся російський контент. Це маленькі кроки, які потім збираються в одну велику річ. Ми всі як мурашки насправді. Одна мураха нічого не зробить. Але якщо нас тисячі, а нас насправді мільйони, то з нами ніхто не посперечається. Є така фраза, що Путін напав на Україну, а переможуть українці", - підсумовує Синельников.

