"Коли виїхав, тобі вже й держава не треба". Синельников звернувся до українських біженців за кордоном

На думку Євгена Синельникова, війна - це лотерея, де виграш становить цілу країну. Він додає, що всі, хто залишився, вже придбали цей лотерейний білет і розпочали свою гру.
Про це режисер Євген Синельников розповів в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler).
"Можна було виїхати. Це ж якось можливо. Усі, хто впрігся за країну, хто намагається робити її, ми граємо в лотерею. Програємо - програємо, але якщо ми виграємо, то виграємо свою країну, якою будемо пишатися. Це такий джекпот!" - вважає Синельников.
За словами режисера, українці пережили величезну зміну від моменту, коли могли окупувати Київ до розуміння, що цього ніколи не станеться. Перебуваючи в Україні, легше відчувати міць і згуртованість.
"Якщо ми зараз робимо, то через 50 років нами будуть пишатися. Але люди, які виїхали, навіть якщо вони допомагають, читають новини через телеграм-канали. Вони відчувають багато болю, бачать, як щось руйнується. І держава тобі ця вде не треба. Але коли ти в Україні, ти відчуваєш і міць. Тому я для себе обрав цей шлях", - каже Євген.
На його думку, для того, аби українці припинили споживати російський контент, потрібно просто продовжувати виконувати свою роботу, адже це все допомагає творити країну.
"Усі дивляться, а ти не дивишся російський контент. Це маленькі кроки, які потім збираються в одну велику річ. Ми всі як мурашки насправді. Одна мураха нічого не зробить. Але якщо нас тисячі, а нас насправді мільйони, то з нами ніхто не посперечається. Є така фраза, що Путін напав на Україну, а переможуть українці", - підсумовує Синельников.
Раніше Євген Синельников розповів, чому виїзд з окупації сильно йому запам'ятався.
А ще мандрівник розповів, які міста й локації України обов'язково потрібно відвідати.