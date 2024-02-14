"Когда выехал, тебе уже и государство не нужно". Синельников обратился к украинским беженцам за границей

По мнению Евгения Синельникова, война - это лотерея, где выигрыш составляет целую страну. Он добавляет, что все оставшиеся уже приобрели этот лотерейный билет и начали свою игру.
Об этом режиссер Евгений Синельников рассказал в интервью РБК-Украина (проект Styler).
"Можно было выехать. Это ведь как-то возможно. Все, кто упрягся за страну, кто пытается делать ее, мы играем в лотерею. Проиграем - проиграем, но если мы выиграем, то выиграем свою страну, которой будем гордиться. Это такой джекпот!" - считает Синельников.
По словам режиссера, украинцы пережили огромное изменение с момента, когда могли оккупировать Киев до понимания, что этого никогда не произойдет. Находясь в Украине, легче ощущать мощь и сплоченность.
"Если мы сейчас делаем, то через 50 лет нами будут гордиться. Но выехавшие люди, даже если они помогают, читают новости через телеграм-каналы. Они чувствуют много боли, видят, как что-то разрушается. И государство тебе это не нужно уже. Но когда ты в Украине, ты чувствуешь и мощь. Поэтому я для себя выбрал этот путь", - говорит Евгений.
По его мнению, для того чтобы украинцы прекратили потреблять российский контент, нужно просто продолжать выполнять свою работу, ведь это все помогает творить страну.
"Все смотрят, а ты не смотришь российский контент. Это маленькие шаги, которые потом собираются в одну большую вещь. Мы все как муравьи на самом деле. Одна муравей ничего не сделает. Но если нас тысячи, а нас действительно миллионы, то с нами никто не поспорит. Есть такая фраза, что Путин напал на Украину, а победят украинцы", - заключает Синельников.
Ранее Евгений Синельников рассказал, почему выезд из оккупации сильно ему запомнился.
А еще путешественник рассказал, какие города и локации Украины обязательно нужно посетить.