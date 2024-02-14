"Когда выехал, тебе уже и государство не нужно". Синельников обратился к украинским беженцам за границей

"Можно было выехать. Это ведь как-то возможно. Все, кто упрягся за страну, кто пытается делать ее, мы играем в лотерею. Проиграем - проиграем, но если мы выиграем, то выиграем свою страну, которой будем гордиться. Это такой джекпот!" - считает Синельников.

По словам режиссера, украинцы пережили огромное изменение с момента, когда могли оккупировать Киев до понимания, что этого никогда не произойдет. Находясь в Украине, легче ощущать мощь и сплоченность.

"Если мы сейчас делаем, то через 50 лет нами будут гордиться. Но выехавшие люди, даже если они помогают, читают новости через телеграм-каналы. Они чувствуют много боли, видят, как что-то разрушается. И государство тебе это не нужно уже. Но когда ты в Украине, ты чувствуешь и мощь. Поэтому я для себя выбрал этот путь", - говорит Евгений.

Почему украинці потребляют российский контент

По его мнению, для того чтобы украинцы прекратили потреблять российский контент, нужно просто продолжать выполнять свою работу, ведь это все помогает творить страну.

"Все смотрят, а ты не смотришь российский контент. Это маленькие шаги, которые потом собираются в одну большую вещь. Мы все как муравьи на самом деле. Одна муравей ничего не сделает. Но если нас тысячи, а нас действительно миллионы, то с нами никто не поспорит. Есть такая фраза, что Путин напал на Украину, а победят украинцы", - заключает Синельников.