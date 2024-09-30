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Є на кожній кухні: ось які напої допоможуть швидше заснути ввечері

Які напої допоможуть швидше заснути (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сон є важливо складовою задовільного стану організму. Ситуації, коли людина хоче спати, але не може заснути засмучує і може зашкодити. Вирішити таку проблему можуть прості напої.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Які напої допоможуть швидше заснути

Стакан вишневого соку перед сном - прекрасний засіб для міцного сну. Важливо, що сік черешні не підійде, адже в ньому триптофану в 6 разів менше.

Напій не тільки розслабляє і допомагає заснути, але і зробить вас здоровішими і поліпшить загальне самопочуття. Для приготування чаю залийте окропом 2 столові ложки аптекарської ромашки і настоюйте 10 хвилин.

З психологічного погляду склянка теплого молока дійсно може допомогти заснути. Багато в чому це пов'язано це з тим, що воно асоціюється з дитинством і безпекою.

З рослини можна готувати відвари, настої, заварювати чай. При легких порушеннях сну достатньо випити ароматний чай і через пів години лягти у ліжко.

Якщо тривожність виражається не тільки у безсонні, але й у постійних неврозах, пити його можна і вдень, тільки у невеликих кількостях. 

У зелених сортах міститься алкалоїд теїн зі збудливою дією. Флавоноїд катехін у складі напою розширює судини. Тому тиск спочатку короткочасно підвищується, потім приходить у норму. Якщо страждаєте на гіпертонію, то зелений чай на ніч - заборонений.

Чого уникати перед сном

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