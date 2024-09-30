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Есть на каждой кухне: вот какие напитки помогут быстрее заснуть вечером

Какие напитки помогут поскорее заснуть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сон является важной составляющей удовлетворительного состояния организма. Ситуации, когда человек хочет спать, но не может заснуть огорчает и может навредить. Решить такую проблему могут простые напитки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

Какие напитки помогут быстрее заснуть

Стакан вишневого сока перед сном - прекрасное средство для крепкого сна. Важно, что сок черешни не подойдет, ведь в нем триптофана в 6 раз меньше.

Напиток не только расслабляет и помогает уснуть, но и сделает вас здоровее и улучшит общее самочувствие. Для приготовления чая залейте 2 столовые ложки аптекарской ромашки и настаивайте 10 минут.

С психологической точки зрения стакан теплого молока действительно может помочь уснуть. Во многом это связано с тем, что оно ассоциируется с детством и безопасностью.

Из растения можно готовить отвары, настои, заваривать чай. При легких нарушениях сна достаточно выпить ароматный чай и через пол часа лечь в постель.

Если тревожность выражается не только в бессоннице, но и в постоянных неврозах, его можно пить и днем, только в небольших количествах.

В зеленых сортах содержится алкалоид теин с возбуждающим действием. Флавоноид катехин в составе напитка расширяет сосуды. Поэтому давление сначала кратковременно повышается, затем приходит в норму. Если страдаете гипертонией, то зеленый чай на ночь - запрещен.

Чего избегать перед сном

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БессонницаЗдоровьеНапитки