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Е-кабинет абитуриента: как его завести и какие документы нужно загрузить в базу

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Среда 30 июня 2021 21:29
Е-кабинет абитуриента: как его завести и какие документы нужно загрузить в базу Фото: как завести Е-кабинет абитуриента (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

С 1 июля 2021 года украинские абитуриенты могут подавать заявления для вступления в учреждения высшего образования в электронной форме онлайн через электронные кабинеты.

Об этом сообщает "Освіта".

Регистрация Е-кабинета

Для открытия электронного кабинета необходимо указать адрес электронной почты. Он также будет логином для входа. Зарегистрировать Е-кабинет необходимо на сайте vstup.edbo.gov.ua.

Нужно указать данные одного из сертификатов ВНО - номер, пин-код и год получения (2018-2021). Данные других сертификатов стоит добавить в личном электронном кабинете поступающего уже после регистрации.

Свидетельства о среднем образовании (аттестата) - серию, номер и средний балл. О порядке расчета среднего балла аттестата можно узнать по этой ссылке.

Данные и документы, которые нужно загрузить

  • Номер телефона (в формате +380). При этом лучше указать несколько номеров;
  • Цветную фотографию абитуриента (3х4 см);
  • Фотокопию приложения к свидетельству/аттестата о полном общем среднем образовании.

Файлы нужно загружать в формате JPG (JPEG, PNG). При этом их размер не должен быть более 1 Мб.

Сколько можно подать заявлений на поступления?

Абитуриенты могут подать до 5 заявлений на бюджетную форму обучения в любое заведение высшего образования без ограничения по количеству специальностей, и до 30 заявлений на контракт.

В течение какого времени принимаются заявления?

Прием заявлений и документов от поступающих начинается 14 июля (кроме высших военных учебных заведений (высших учебных заведений со специфическими условиями обучения), военных учебных подразделений высших учебных заведений)

Прием заявлений заканчивается:

  • 16 июля - для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов;
  • 23 июля - для лиц, поступающих по результатам внешнего независимого оценивания, экзаменов, творческих конкурсов, составленных с 1 по 13 июля.

Как зарегистрироваться в Е-кабинете абитуриента (видео: YouTube)

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