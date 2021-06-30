Е-кабинет абитуриента: как его завести и какие документы нужно загрузить в базу
С 1 июля 2021 года украинские абитуриенты могут подавать заявления для вступления в учреждения высшего образования в электронной форме онлайн через электронные кабинеты.
Об этом сообщает "Освіта".
Регистрация Е-кабинета
Для открытия электронного кабинета необходимо указать адрес электронной почты. Он также будет логином для входа. Зарегистрировать Е-кабинет необходимо на сайте vstup.edbo.gov.ua.
Нужно указать данные одного из сертификатов ВНО - номер, пин-код и год получения (2018-2021). Данные других сертификатов стоит добавить в личном электронном кабинете поступающего уже после регистрации.
Свидетельства о среднем образовании (аттестата) - серию, номер и средний балл. О порядке расчета среднего балла аттестата можно узнать по этой ссылке.
Данные и документы, которые нужно загрузить
- Номер телефона (в формате +380). При этом лучше указать несколько номеров;
- Цветную фотографию абитуриента (3х4 см);
- Фотокопию приложения к свидетельству/аттестата о полном общем среднем образовании.
Файлы нужно загружать в формате JPG (JPEG, PNG). При этом их размер не должен быть более 1 Мб.
Сколько можно подать заявлений на поступления?
Абитуриенты могут подать до 5 заявлений на бюджетную форму обучения в любое заведение высшего образования без ограничения по количеству специальностей, и до 30 заявлений на контракт.
В течение какого времени принимаются заявления?
Прием заявлений и документов от поступающих начинается 14 июля (кроме высших военных учебных заведений (высших учебных заведений со специфическими условиями обучения), военных учебных подразделений высших учебных заведений)
Прием заявлений заканчивается:
- 16 июля - для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов;
- 23 июля - для лиц, поступающих по результатам внешнего независимого оценивания, экзаменов, творческих конкурсов, составленных с 1 по 13 июля.
Как зарегистрироваться в Е-кабинете абитуриента (видео: YouTube)
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