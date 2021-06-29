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В Луцке отличник пришел на выпускной в костюме пива: парень объяснил свой поступок (фото)

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Луцк, Вторник 29 июня 2021 21:36
В Луцке отличник пришел на выпускной в костюме пива: парень объяснил свой поступок (фото) Коллаж РБК-Украина: выпускник надел костюм пива
Автор: Тетяна Самарук

В городе Луцке выпускник школы №21, золотой медалист пришел на выпускной в костюме пива. По словам парня, он не является поклонником алкоголя, однако хотел впечатлить присутствующих.

Об этом сообщили в Facebook- сообществу "Smalec news".

Так, брюки и рукава костюма внешне напоминали стакан пива. Пиджак от груди и выше выглядел, как густая пенка.

"Конкуренту"выпускник Андрей признался, что в повседневной жизни у него стиль "металлиста". Парень любит носить массивные цепи и кожаную черную одежду.

Однако, в сети выпускник случайно увидел костюм пива, и решил, что именно так придет на выпускной. Парень добавил, что костюм ему приобрел отец.

В Луцке отличник пришел на выпускной в костюме пива: парень объяснил свой поступок (фото)В Луцке отличник пришел на выпускной в костюме пива: парень объяснил свой поступок (фото)В Луцке отличник пришел на выпускной в костюме пива: парень объяснил свой поступок (фото)

Фото: в Луцке парень пришел на выпускной в костюме пива (facebook.com/SmalecLIVE)

"Алкоголь употребляю редко. Просто очень понравился костюм. Светлое пиво вообще не люблю, но с темным не было в наличии", - рассказал выпускник.

По словам Андрея, он никогда не был стереотипным и старался выглядеть так, как он хочет. Кроме того, в школе ему из-за этого иногда делали замечания, однако на оценки это не влияло.

В комментариях пользователи пишут, что парень очень смелый, ведь выбрал оригинальный костюм.

В Луцке отличник пришел на выпускной в костюме пива: парень объяснил свой поступок (фото)

Фото: в Луцке парень пришел на выпускной в костюме пива (facebook.com/SmalecLIVE)

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