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Е-кабінет абітурієнта: як його завести і які документи потрібно завантажити в базу

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Середа 30 червня 2021 21:29
Е-кабінет абітурієнта: як його завести і які документи потрібно завантажити в базу Фото: як завести Е-кабінет абітурієнта (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

З 1 липня 2021 року українські абітурієнти можуть подавати заяви для вступу до установ вищої освіти в електронній формі онлайн через електронні кабінети.

Про це повідомляє "Освіта".

Реєстрація Е-кабінету

Для відкриття електронного кабінету необхідно вказати адресу електронної пошти. Він також буде логіном для входу. Зареєструвати Е-кабінет необхідно на сайті vstup.edbo.gov.ua.

Потрібно вказати дані одного з сертифікатів ЗНО - номер, пін-код і рік отримання (2018-2021). Дані інших сертифікатів варто додати в особистому електронному кабінеті вступника вже після реєстрації.

Свідоцтва про середню освіту (атестата) - серію, номер і середній бал.

Про порядок розрахунку середнього бала атестата можна дізнатися за цим посиланням.

Дані і документи, які потрібно завантажити

  • Номер телефону (у форматі +380). При цьому краще вказати кілька номерів;
  • Кольорову фотографію абітурієнта (3х4 см);
  • Фотокопію додатки до свідоцтва / атестата про повну загальну середню освіту.

Файли потрібно завантажувати в форматі JPG (JPEG, PNG). При цьому їх розмір не повинен бути більше ніж 1 Мб.

Скільки можна подати заяв на надходження?

Абітурієнти можуть подати до 5 заяв на бюджетну форму навчання в будь-який заклад вищої освіти без обмеження за кількістю спеціальностей, і до 30 заяв на контракт.

Протягом якого часу приймаються заяви?

Приймання заяв і документів від вступників починається 14 липня (крім вищих військових навчальних закладів (вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів)

Приймання заяв закінчується:

  • 16 липня - для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних екзаменів, творчих конкурсів;
  • 23 липня - для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 1 по 13 липня.

Як зареєструватися в Е-кабінеті абітурієнта (відео: YouTube)

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