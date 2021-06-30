Е-кабінет абітурієнта: як його завести і які документи потрібно завантажити в базу
З 1 липня 2021 року українські абітурієнти можуть подавати заяви для вступу до установ вищої освіти в електронній формі онлайн через електронні кабінети.
Про це повідомляє "Освіта".
Реєстрація Е-кабінету
Для відкриття електронного кабінету необхідно вказати адресу електронної пошти. Він також буде логіном для входу. Зареєструвати Е-кабінет необхідно на сайті vstup.edbo.gov.ua.
Потрібно вказати дані одного з сертифікатів ЗНО - номер, пін-код і рік отримання (2018-2021). Дані інших сертифікатів варто додати в особистому електронному кабінеті вступника вже після реєстрації.
Свідоцтва про середню освіту (атестата) - серію, номер і середній бал.
Про порядок розрахунку середнього бала атестата можна дізнатися за цим посиланням.
Дані і документи, які потрібно завантажити
- Номер телефону (у форматі +380). При цьому краще вказати кілька номерів;
- Кольорову фотографію абітурієнта (3х4 см);
- Фотокопію додатки до свідоцтва / атестата про повну загальну середню освіту.
Файли потрібно завантажувати в форматі JPG (JPEG, PNG). При цьому їх розмір не повинен бути більше ніж 1 Мб.
Скільки можна подати заяв на надходження?
Абітурієнти можуть подати до 5 заяв на бюджетну форму навчання в будь-який заклад вищої освіти без обмеження за кількістю спеціальностей, і до 30 заяв на контракт.
Протягом якого часу приймаються заяви?
Приймання заяв і документів від вступників починається 14 липня (крім вищих військових навчальних закладів (вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів)
Приймання заяв закінчується:
- 16 липня - для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних екзаменів, творчих конкурсів;
- 23 липня - для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 1 по 13 липня.
Як зареєструватися в Е-кабінеті абітурієнта (відео: YouTube)
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