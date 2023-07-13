Є два варіанти. Як обміняти старі долари в касі банку

В Україні все ще зберігаються проблеми з обміном валют: обмінники відмовляються приймати долари, випущені з 1914 року. Попри те, що в НБУ зазначили дійсність цих купюр, обмінники "співають своєї". Але українці все одно можуть обміняти стару валюту.
Як це зробити, розповіли на сайті Мінфіну.
21 червня 2023 року набула чинності постанова №75 Національного банку України про заборону банкам та іншим обмінникам відмовляти клієнтам у прийомі справжніх іноземних банкнот, незалежно від року їх випуску.
Єдиною причиною відмови може бути фальшивість купюри. Проте якщо детектори на касі визнали купюру дійсною, тоді обмінники можуть вчинити двома шляхами:
Другий варіант означає, що прийом старої чи значно пошкодженої валюти відбудеться, але за поточною комісією для цієї послуги. Розмір комісії повинен бути вказаним на касі.
За даними Мінфіну, зараз у більшості українських банків немає послуги інкасо, і вводити її або поки не збираються, або працюють над розробкою.
Проте дві мережі банків все ж можуть обміняти валюту інкасо. Комісія становить 10% і 12% від суми, яку ви хочете обміняти.
Зауважте, що варіанту не приймати у вас стару готівку в банків та обмінників немає!
До порушників правил НБУ застосовує штрафи від 400 000 гривень для банків та до 5% власного капіталу для небанківських фінансових установ.
Наразі заборонено стягувати з клієнтів комісію за прийом старої іноземної валюти чи відмовляти в її обміні.
Стосовно неможливості стягнути комісію це стосується так званого "білого" долара 1996 року випуску. Його найчастіше не хотіли обмінювати за тими самими правилами, що й "синій" 2010 року.
Якщо купюра має такі ознаки, тоді її обміняти точно не вийде:
Раніше ми писали, як українців обманюють в обмінниках валют.
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