Есть два варианта. Как обменять старые доллары в кассе банка

Какие законные способы

21 июня 2023 года вступило в силу постановление №75 Национального банка Украины о запрете банкам и другим обменникам отказывать клиентам в приеме настоящих иностранных банкнот, независимо от года их выпуска.

Единственной причиной отказа может быть фальшивость купюры. Однако если детекторы на кассе сочли купюру настоящей, тогда обменники могут поступить двумя путями:

обменять купюру по текущему курсу

принять ее на инкассо

Второй вариант означает, что прием старой или значительно поврежденной валюты состоится, но по текущей комиссии для этой услуги. Размер комиссии должен быть указан в кассе.

По данным Минфина, сейчас у большинства украинских банков нет услуги инкассо, и вводить ее либо пока не собираются, либо работают над разработкой.

Однако две сети банков все же могут обменять валюту инкассо. Комиссия составляет 10% и 12% от суммы, которую вы хотите обменять.

Заметьте, что варианта не принимать у вас старую наличность у банков и обменников нет!

В отношении нарушителей правил НБУ применяет штрафы от 400 000 гривен для банков и до 5% собственного капитала для небанковских финансовых учреждений.

За какие доллары не берут комиссию

Запрещено взимать с клиентов комиссию за прием старой иностранной валюты или отказывать в ее обмене.

Что касается невозможности взыскать комиссию, то это касается так называемого "белого" доллара 1996 года выпуска. Его чаще всего не хотели обменивать по тем же правилам, что и "синий" 2010 года.

Какие доллары точно не примут в обменнике

Если купюра имеет следующие признаки, то ее обменять точно не получится: