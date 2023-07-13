Есть два варианта. Как обменять старые доллары в кассе банка

, Несмотря на то, что в НБУ указали на действительность этих купюр, обменники делают по-своему. Но украинцы все равно могут обменять старую валюту.
Как это сделать, рассказали на сайте Минфина.
21 июня 2023 года вступило в силу постановление №75 Национального банка Украины о запрете банкам и другим обменникам отказывать клиентам в приеме настоящих иностранных банкнот, независимо от года их выпуска.
Единственной причиной отказа может быть фальшивость купюры. Однако если детекторы на кассе сочли купюру настоящей, тогда обменники могут поступить двумя путями:
Второй вариант означает, что прием старой или значительно поврежденной валюты состоится, но по текущей комиссии для этой услуги. Размер комиссии должен быть указан в кассе.
По данным Минфина, сейчас у большинства украинских банков нет услуги инкассо, и вводить ее либо пока не собираются, либо работают над разработкой.
Однако две сети банков все же могут обменять валюту инкассо. Комиссия составляет 10% и 12% от суммы, которую вы хотите обменять.
Заметьте, что варианта не принимать у вас старую наличность у банков и обменников нет!
В отношении нарушителей правил НБУ применяет штрафы от 400 000 гривен для банков и до 5% собственного капитала для небанковских финансовых учреждений.
Запрещено взимать с клиентов комиссию за прием старой иностранной валюты или отказывать в ее обмене.
Что касается невозможности взыскать комиссию, то это касается так называемого "белого" доллара 1996 года выпуска. Его чаще всего не хотели обменивать по тем же правилам, что и "синий" 2010 года.
Если купюра имеет следующие признаки, то ее обменять точно не получится:
Раньше мы писали, как украинцев обманывают в обменниках валют.
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