"Думала, що збіг". В обмінниках Києва нахабно обманюють людей: як працює схема

Як працює схема в обмінках

Тетяна повідомила, що міняла долари від продажу машини на Позняках, зокрема Петра Григоренка, 41. За словами жінки, долари були все нові. Але касир повернув їй одну купюру, сказавши, що нібито вона "світиться". Насправді співробітник обмінки просто підмінив банкноту.

Цікаво, те, що наступному клієнту сказали також, провернувши таку саму махінацію.

"Я подумала, збіг", - написала Торгонська.

"Того ж дня міняла ще 2000 доларів там же, і знову повернули купюру, що "світиться", але цього разу я вже стежила за руками. Касир заносить гроші в сліпу зону, повернута купюра була зношена настільки, що виглядала як ганчірка, в моїй стопці були тільки нові хрусткі купюри. Я намагалася сваритися, що касир замінює людям купюри на те, що не приймають потім, але мені сказали, що мені нема чого пред'явити, адже я не фіксувала номери купюр", - поскаржилася мешканка Києва.

Жінка викликала поліцію та написала заяву про шахрайство у відділенні.

Що можуть означати такі махінації

Тетяна припускає, що після інформації про те, що термінали ПриватБанку не приймають валюту, обмінники активно збувають зношені та мічені купюри. Зокрема, власник цього обмінника налагодив шахрайську схему.

Жінка дала поради людям - купувати валюту лише у банках, а перед здачею валюти фотографувати номери купюр і у разі шахрайства викликати поліцію та фіксувати шахрайські дії.

Жителі Києва поділилися схожими історіями про шахраїв

Так, Андрій Вдовенко у коментарях до поста розповів, що він купував євро в обміннику на Ревуцького 12/1 у магазині Thrash. За три тижні він захотів їх здати. Але в обміннику заявили, що вони "світяться" та їх приймуть лише з 30% знижкою.

Оксана Парфенюк там же у коментарях зазначила, що такі випадки – зовсім не рідкість.

"Біля Ельдорадо на Декабристів прямо електронна вивіска про прийом зношених купюр. І не вперше за сьогодні чую таку "байду". Треба, напевно, кудись звертатися", - написала вона.