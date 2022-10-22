У вас є 2 яблука? Рецепт найпростішого пирога на сковороді

Якщо у вас є два яблука, вам варто приготувати простий яблучний пиріг, для якого навіть не знадобиться духовка.
Рецептом поділилася відома українська блогерка Alina FooDee.
Для тіста:
Наріжте яблука на скибочки. Покладіть шматочок вершкового масла на сковороду. Викладіть яблука. Посипте цукром та корицею. Перемішайте. Смажте яблука на маленькому вогні 5 хвилин.
Для тіста змішайте усі інгредієнти. Вони мають бути кімнатної температури.
Залийте яблука тістом. Накрийте кришкою і випікайте 15 хвилин на маленькому вогні. Якщо на кришці з'являється конденсат, витріть його паперовим рушником.
Коли тісто пропеклося, накрийте пергаментом і переверніть за допомогою тарілки.
Випікайте тісто ще 5 хвилин з іншого боку.
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