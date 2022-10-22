У вас есть 2 яблока? Рецепт очень простого пирога на сковороде

Ингредиенты

Яблоко – 2 шт.

Сахар – 1 ст.

Корица – 1 ч.л.

Лимонный сок – 1 ст.

Сливочное масло – 10 г

Для теста:

Яйцо – 1 шт.

Мука – 120 г

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Сметана или йогурт – 180 г

Сахар – 40 г

Ванильный сахар – 10 г

Соль – щепотка

Пошаговое приготовление

Нарежьте яблоки на ломтики. Положите кусочек сливочного масла на сковороду. Выложите яблоки. Посыпьте сахаром и корицей. Перемешайте. Жарьте яблоки на маленьком огне 5 минут.

Для теста смешайте все ингредиенты. Они должны быть комнатной температурой.

Залейте тестом яблоки. Накройте крышкой и выпекайте 15 минут на маленьком огне. Если на крышке появляется конденсат, протрите его бумажным полотенцем.

Когда тесто пропеклось, накройте пергаментом и переверните с помощью тарелки.

Выпекайте тесто еще 5 минут с другой стороны.