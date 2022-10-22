У вас есть 2 яблока? Рецепт очень простого пирога на сковороде

Если у вас есть два яблока, вам следует приготовить простой яблочный пирог, для которого даже не понадобится духовка.
Рецептом поделилась известная украинская блогер Alina FooDee.
Для теста:
Нарежьте яблоки на ломтики. Положите кусочек сливочного масла на сковороду. Выложите яблоки. Посыпьте сахаром и корицей. Перемешайте. Жарьте яблоки на маленьком огне 5 минут.
Для теста смешайте все ингредиенты. Они должны быть комнатной температурой.
Залейте тестом яблоки. Накройте крышкой и выпекайте 15 минут на маленьком огне. Если на крышке появляется конденсат, протрите его бумажным полотенцем.
Когда тесто пропеклось, накройте пергаментом и переверните с помощью тарелки.
Выпекайте тесто еще 5 минут с другой стороны.
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