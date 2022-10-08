У вас есть 1 яблоко и 5 минут времени? Ловите рецепт овсяного печенья
Приготовить овсяное печенье проще, чем вы думаете. А сочетание хлопьев с яблоками точно понравится вам и всей вашей семье.
Рецептом поделилась известная украинская блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья - 120 г
- Сахар - 60-100 г
- Соль - щепотка
- Ванильный сахар - 10 г
- Мука - 60 г
- Разрыхлитель - 0,5 ч. л.
- Сливочное масло - 60 г
- Яйцо - 1 шт.
- Яблоко - 1 шт.
- Цедра лимона или корица - по вкусу
- Орехи или сухофрукты - по вкусу
Пошаговое приготовление
Смешайте яйца с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром. Добавьте яйцо, овсяные хлопья, муку и разрыхлитель.
Нарежьте яблоко на мелкие кубики. По желанию можно добавить цедру лимона или корицу. Также вы можете добавить немного измельченных орехов или сухофруктов.
Перемешайте тесто с яблоками. Выложите на пергамент. При необходимости смочите руки водой, если тесто липнет к рукам. Выпекайте 15-20 минут при температуре 180 градусов. Дайте печенью немного остыть и можно снимать с пергамента.
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