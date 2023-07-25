Джонні Деппа знайшли в готелі без свідомості та доправили до лікарні: що сталося з актором

Що сталося з Джонні Деппом

18 липня гурт Hollywood Vampires скасував свій виступ у Будапешті за кілька годин до початку. За два дні те саме відбулося й перед концертом у Словаччині. Проте наступний виступ у Польщі все ж відбувся.

Представники артиста повідомили слухачам, що концерти скасовували через погане самопочуття Деппа. Однак інсайдери іноземних ЗМІ повідомляють, що це сталося через зловживання зіркою алкоголем.

"Все було готово, сцена була встановлена, бекстейдж-команда була готова до вечірки. Мені навіть на думку не спадало, що може виникнути проблема, тим більше, що учасники гурту закінчили саундчек, який був запланований на другу половину дня. Все, що ми чули, це те, що Депп був дуже збуджений і не міг навіть вийти з готелю. Ми також чули, що вони викликали лікаря, щоб перевірити, чи не сталося чогось серйознішого, ніж просто передозування в рок-зірки", - розповів анонім.

У зв'язку з цим актора госпіталізували. Наразі відомо, що лікарі змогли поставити Деппа на ноги. Колектив перепросив шанувальників, які не змогли потрапити на концерт в Угорщині, та продовжив свій тур.

Джонні Депп і Росія

РосЗМІ масово почали писати про те, що голлівудський актор Джонні Депп збирається приїхати до Росії для запису спільної пісні з тамтешнім гуртом. Найбільше фанів шокувало те, що за обіцянку провести екскурсію Москвою актор знизив свій гонорар з 5 мільйонів доларів до 370 тисяч!

Ба більше - говорили й про те, що він нібито звернувся до росіян з проханням "берегти себе".

Нібито це сталося на допрем'єрному показі стрічки "Жанна Дюбаррі".

Проте насправді в перекладі цитата звучить так: "Дуже дякую, що знайшли час, щоб переглянути наш фільм "Жанна Дюбаррі". Я дуже пишаюся цим і сподіваюся, що вам це сподобається. Бережіть себе і до скорої зустрічі". Тобто без конкретних згадок про росіян.

Згодом помічник актора у своїх соціальних мережах спростував чутки й про звернення особисто до росіян, і про відвідини країни-окупанта.

Джонні Депп не збирається їхати в Росію (скриншот: twitter.com)