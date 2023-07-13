370 тисяч і "герой Донбасу". Чому росіяни так хочуть Джонні Деппа, хоча він їх зневажає

У мережі активно поширюється інформація про те, що всесвітньо відомий актор Джонні Депп звернувся до росіян на допрем'єрному показі фільму "Жанна Дюбаррі". Однак, як це властиво мешканцям Росії, для повноти картини дещо довелося вигадати.

Що відбулося насправді та чи пов'язаний Джонні Депп із РФ - читайте нижче в матеріалі Styler.

Чи справді знаменитість звернувся до росіян

Новий фільм за участі Джонні Деппа в головній ролі "Жанна Дюбаррі" вийде на екрани 20 липня. Перед початком загальних показів кінотеатри часто організовують допрем'єрні, куди запрошують різних гостей.

Звичайною практикою для таких закритих показів є відеозвернення акторів до глядачів. Прем'єра в Росії не стала винятком, проте "імперці" вирішили, що Депп звернувся саме до них, а не до всіх світових глядачів загалом.

"Дуже дякую, що знайшли час, щоб переглянути наш фільм "Жанна Дюбаррі". Я дуже пишаюся цим і сподіваюся, що вам це сподобається. Бережіть себе і до скорої зустрічі", - сказав актор.

Як бачимо, жодної згадки про Росію в його словах немає.

Зазначимо, що один із продюсерів стрічки є громадянином Росії. Йдеться про Костянтина Йолкіна, якого запросили до співпраці з французькою кінокомпанією. Саме через це українські кінотеатри не представлять фільм на своїх екранах.

Чи має Джонні Депп зв'язок із Росією

Можна припустити, що ажіотаж навколо псевдозвернення актора до росіян пов'язаний із нещодавніми чутками про його подорож до країни-агресорки.

Так, росЗМІ повідомляли, що зірка хоче приїхати до них для запису спільної пісні з російським гуртом. Крім того, йому пообіцяли провести екскурсію. Такий "подарунок" нібито настільки зворушив Джонні Деппа, що він знизив свій гонорар майже в 13 разів - з 5 мільйонів до 370 тисяч доларів!

Проте погодьтеся, що навряд чи зірку світового масштабу може так сильно приваблювати мавзолей Леніна чи села в Підмосков'ї.

До речі, нещодавно росіяни в тимчасово окупованому Алчевську "героїзували" Джонні Деппа, зробивши його радянським військовим. Для точності дали йому ім'я Бабаніна Миколи Андрійовича та одягли у форму з орденами. Але й це не могло настільки захопити відомого пірата.

Разом із Джонні Деппом "героїзували" й Ештона Кутчера (фото: facebook.com/Павло Диба)

Цікаво, що це реальна людина, яка народилася в Алчевську та справді була військовим. Але аж ніяк не із точними рисами обличчя голлівудського актора.

Попри це варто додати, що іноземні ЗМІ приписують Деппу роман із російською танцівницею Поліною Глен. Подейкували, що він навіть має намір одружитися з нею та приїхати в Росію для знайомства з батьками. Проте далі чуток ця історія не розвинулася.

Роман Джонні Деппа з російською танцівницею закінчився, так і не почавшись (фото: dailymail.co.uk)

Поліна Глен (фото: instagram.com/polinaglen)

Чому росіянам так потрібен Джонні Депп

Нагадаємо, що під час ухвалень різних санкцій та ембарго проти РФ її громадяни активно позбувалися всього імпортного, включаючи речей від всесвітньо відомих брендів, американської техніки та навіть валюти.

Тоді вони наголошували на тому, що Росія не потребує нічого іноземного, а може сама забезпечувати себе продукцією першої необхідності, туризмом і розвагами.

Проте прем'єри американських та європейських фільмів все одно відбуваються в російських кінотеатрах, а актори, які висловлюють підтримку Україні, як Джонні Депп, залишаються кумирами росіян. Чому так?

З цього можна зробити висновок, що росіяни є меншовартісною нацією та хочуть заповнити цю прогалину голлівудськими зірками. Протилежна позиція знаменитостей б'є по самозакоханості "імперців", тому вони вигадують небилиці. Але це не надто вигідний шлях.

Як Джонні Депп ставиться до України

Ще в далекому 2016 році актор підтримав незаконно ув'язненого в Росії Олега Сенцова. А до цього він висловив підтримку українцям під час Революції Гідності.

Джонні Депп підтримав українського режисера Олега Сенцова (фото: facebook.com/UkraineMFA)

На концертах гурту Hollywood Vampires, який Джонні Депп створив разом із кількома іншими голлівудськими акторами, з'являвся український прапор і кадри з війни, розв'язаної Росією.

Ба більше - джерела різних видань писали й про те, що Джонні Депп має стосунки з українською моделлю, відомою в США. І нібито вона вмовляє його вивчати українську мову та отримати громадянство.

Тому наразі жодної підтримки Деппа особисто росіянам немає. Їм нарешті час усвідомити, що "вєлікая руская душа і культура" давно не цікавить цивілізований світ.