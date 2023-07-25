Джонни Деппа нашли в отеле без сознания и доставили в больницу: что произошло с актером

Что произошло с Джонни Деппом

18 июля группа Hollywood Vampires отменила свое выступление в Будапеште за несколько часов до начала. Через два дня то же произошло и перед концертом в Словакии. Однако следующее выступление в Польше все же прошло.

Представители артиста сообщили слушателям, что концерты отменяли из-за плохого самочувствия Деппа. Но инсайдеры иностранных СМИ сообщают, что это произошло из-за злоупотребления звездой алкоголем.

"Все было готово, сцена была установлена, бекстейдж-команда была готова к вечеринке. Мне даже в голову не приходило, что может возникнуть проблема, тем более, что участники группы закончили саундчек, который был запланирован на вторую половину дня. Все, что мы слышали, это то, что Депп был очень возбужден и не мог даже выйти из отеля. Мы также слышали, что они вызвали врача, чтобы проверить, не случилось ли что-то более серьезное, чем просто передозировка у рок-звезды", - рассказал аноним.

В связи с этим актера госпитализировали. Сейчас известно, что врачи смогли поставить Деппа на ноги. Коллектив извинился перед поклонниками, которые не смогли попасть на концерт в Венгрии, и продолжил свой тур.

Джонни Депп и Россия

РосСМИ массово начали писать о том, что голливудский актер Джонни Депп собирается приехать в Россию для записи совместной песни с местной группой. Больше всего фанов шокировало то, что за обещание провести экскурсию по Москве актер снизил свой гонорар с 5 миллионов долларов до 370 тысяч!

Более того - говорили и о том, что он будто бы обратился к россиянам с просьбой "беречь себя".

Якобы это произошло на допремьерном показе фильма "Жанна Дюбарри".

Однако на самом деле в переводе цитата звучит так: "Очень спасибо, что нашли время, чтобы посмотреть наш фильм "Жанна Дюбарри". Я очень горжусь этим и надеюсь, что вам это понравится. Берегите себя и до скорой встречи". То есть без конкретных упоминаний о россиянах.

Впоследствии помощник актера в своих социальных сетях опроверг слухи и об обращении лично к россиянам, и о посещении страны-оккупанта.

Джонни Депп не собирается ехать в Россию (скриншот: twitter.com)