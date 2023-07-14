У Джонні Деппа нарешті відповіли, чи поїде актор в Росію

Днями в мережі широко розповсюджувалися чутки про поїздку Джонні Деппа в Росію та запис спільної пісні з російським гуртом. Офіційних заяв від актора не було, але й спростувань також.

Проте нарешті знаменитість дав відповідь. Яке рішення ухвалив Депп - читайте нижче в матеріалі Styler.

Чи поїде Джонні Депп в екскурсію Росією

Помічник актора повідомив на своїй сторінці у Twitter, що відомий "пірат" не збирається відвідувати Росію.

Ба більше - він також розставив крапки над "і" в чутках про звернення до росіян на допрем'єрному показі фільму "Жанна Дюбаррі".

"Ні. Це відео було зняте для світового релізу фільму. І ніяких візитів до Росії не буде", - написав помічник Деппа.

Джонні Депп не збирається їхати в Росію (скриншот: twitter.com)

Що передувало цій заяві

РосЗМІ масово почали писати про те, що голлівудський актор Джонні Депп збирається приїхати до Росії для запису спільної пісні з тамтешнім гуртом. Найбільше фанів шокувало те, що за обіцянку провести екскурсію Москвою актор знизив свій гонорар з 5 мільйонів доларів до 370 тисяч!

Згодом почали з'являтися заяви про те, що Джонні Депп звернувся до росіян на допрем'єрному показі стрічки "Жанна Дюбаррі". У відео він нібито закликав їх "берегти себе".

Проте насправді в перекладі цитата звучить так: "Дуже дякую, що знайшли час, щоб переглянути наш фільм "Жанна Дюбаррі". Я дуже пишаюся цим і сподіваюся, що вам це сподобається. Бережіть себе і до скорої зустрічі".

Тобто без жодних згадок про Росію. Таким чином росіяни вкотре "підмочили" свою репутацію та довели, що світовим зіркам до них немає жодної справи.