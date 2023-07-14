У Джонні Деппа нарешті відповіли, чи поїде актор в Росію
Днями в мережі широко розповсюджувалися чутки про поїздку Джонні Деппа в Росію та запис спільної пісні з російським гуртом. Офіційних заяв від актора не було, але й спростувань також.
Проте нарешті знаменитість дав відповідь. Яке рішення ухвалив Депп - читайте нижче в матеріалі Styler.
Чи поїде Джонні Депп в екскурсію Росією
Помічник актора повідомив на своїй сторінці у Twitter, що відомий "пірат" не збирається відвідувати Росію.
Ба більше - він також розставив крапки над "і" в чутках про звернення до росіян на допрем'єрному показі фільму "Жанна Дюбаррі".
"Ні. Це відео було зняте для світового релізу фільму. І ніяких візитів до Росії не буде", - написав помічник Деппа.
Джонні Депп не збирається їхати в Росію (скриншот: twitter.com)
Що передувало цій заяві
РосЗМІ масово почали писати про те, що голлівудський актор Джонні Депп збирається приїхати до Росії для запису спільної пісні з тамтешнім гуртом. Найбільше фанів шокувало те, що за обіцянку провести екскурсію Москвою актор знизив свій гонорар з 5 мільйонів доларів до 370 тисяч!
Згодом почали з'являтися заяви про те, що Джонні Депп звернувся до росіян на допрем'єрному показі стрічки "Жанна Дюбаррі". У відео він нібито закликав їх "берегти себе".
Проте насправді в перекладі цитата звучить так: "Дуже дякую, що знайшли час, щоб переглянути наш фільм "Жанна Дюбаррі". Я дуже пишаюся цим і сподіваюся, що вам це сподобається. Бережіть себе і до скорої зустрічі".
Тобто без жодних згадок про Росію. Таким чином росіяни вкотре "підмочили" свою репутацію та довели, що світовим зіркам до них немає жодної справи.
До речі, раніше ми докладно розповіли, чому росіяни так "вчепилися" за Джонні Деппа, хоча він ніколи їх не підтримував.