Джинсовая юбка с разрезом - топовый тренд 2025: как Настя Каменских стилизует этот модный фасон

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Насти Каменских в Instagram рассказывает, с чем она носит такую юбку.

Какой "лук" выбрала Каменских

Для повседневного образа певица выбрала юбку из денима в длине миди с разрезом спереди. Отметим, что такую юбку можно сочетать практически со всем: топами, футболками, кардиганами, пиджаками и лонгсливами. Чтобы завершить образ, необходимо дополнить его соответствующей обувью и аксессуарами.

Каменских показала юбку на лето 2025 (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских дополнила синюю джинсовую юбку нежным топом цвета слоновой кости с акцентными завязками.

Завершить лук она решила мюлями на высоких каблуках.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Джинсовая юбка с разрезом - один из главных трендов лета 2025

Возрождение ретро-стиля

Юбки с разрезом, популярные в 90-х и начале 2000-х, возвращаются в моду. Они сразу же придают образу стильный, чуть-чуть сексуальный акцент, не теряя при этом удобства и практичности.

Универсальность

Джинсовая ткань - это классика, которая сочетается с любым стилем: от кэжуала до вечернего. Юбка с разрезом придает свободе движениям и легкости в носке, а также выглядит современно и эффектно.

Смешивание стилей

Джинсовая юбка с разрезом идеально комбинируется с разными элементами гардероба, как для повседневных луков, так и для вечерних образов. Можно совмещать ее с футболкой, жакетом или даже элегантной блузкой.

Комфорт и стиль

Разрез придает не только эстетическую привлекательность, но и практичность. Он позволяет ощутить легкость и комфорт даже в жаркую погоду, не жертвуя модным видом.

Каменских задает тренды на лето 2025 (фото: instagram.com/kamenskux)

С чем носить джинсовую юбку с разрезом

Футболка или топ

Повседневный лук: простой белый, цветной топ или футболка отлично сочетаются с джинсовой юбкой.

Классический образ: черный топ или базовая футболка - это всегда выигрышный вариант.

Кроп-топ

Если вы хотите создать более женственный и смелый образ, попробуйте соединить джинсовую юбку с кроп-топом. Такой лук подходит для летних дней или вечеринок.

Свитер или джемпер

Для прохладных дней удобным будет выбранный свитер или джемпер со свободным кроем. Такой комплект придаст образу легкого шика, не ограничивая движений.

Классическая рубашка

Комбинируйте джинсовую юбку с классической белой рубашкой или рубашкой в ​​клетку. Это сочетание будет выглядеть элегантно, но не слишком официально.

Пиджак

С джинсовой юбкой с разрезом отлично сочетается блейзер. Это создаст элегантный, но не слишком строгий стиль, подходящий для вечеринок или неформальных встреч.