Джинси і сорочка в клітинку - найгарячіший тренд цієї весни: приклади від Каті Осадчої та Марини Боржемської

Джинси та сорочка в клітинку - це стильний, універсальний і зручний тренд, що став справжнім хітом весни 2025. Комбінація цих двох елементів створює легкий і водночас модний образ, який підійде для будь-якої ситуації.
РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти докладніше про цей тренд і як таке поєднання носять українські зірки.
Джинси - це класика, яка завжди актуальна, а сорочка в клітинку надає образу цікавої нотки. Такий комплект пасує як для повсякденних прогулянок, так і для неформальних зустрічей з друзями або навіть для офісу, якщо вибрати більш стриману сорочку і якщо у вас немає суворого дрес-коду.
Весна - це час для легких, але стильних образів. Джинси в поєднанні з картатою сорочкою надають свіжості, не перевантажуючи вигляд. Це чудовий вибір для мінливої погоди, коли можна зняти сорочку, залишивши просто футболку, або накинути її поверх топа.
Сорочка в клітинку може бути як класичною (наприклад, червона і чорна клітинка), так і в більш нестандартних варіаціях - з дрібною або великою клітинкою, з цікавими колірними поєднаннями. Вибір залежить від настрою і стилю. З джинсами поєднуються практично всі варіанти сорочок, створюючи цікаві та різноманітні образи.
Джинси та сорочка в клітинку легко комбінуються з іншими актуальними елементами цього сезону. Можна додати в образ кеди або черевики, аксесуари, як-то мінімалістичні сумки або сонцезахисні окуляри, і ви матимете дуже стильний вигляд.
Цей тренд також відкриває простір для різноманітних експериментів! Наприклад, можна поєднувати джинси з різними фасонами сорочок у клітинку - від оверсайз до приталених моделей. Доповнити лук можна різними аксесуарами, наприклад тонким поясом або великими серйозними кольоровими браслетами.
Популярна українська телеведуча Катя Осадча для стильного весняного образу обрала рожеву сорочку з контрастною клітинкою. Свій образ вона також доповнила білою футболкою та синіми джинсами. Вона не стала застібати сорочку, зробивши таким чином більш розслаблений "лук".
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Фітнес-тренерка та ексдружина боксера В'ячеслава Узєлкова Марина Боржемська продемонструвала стильний весняний образ із сірою сорочкою в біло-бежеву клітинку. Свій "лук" вона доповнила широкими джинсами з високою посадкою, базовою футболкою в тон до сорочки та коричневим ременем на поясі.
Марина Боржемська (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Вона зав'язала краї сорочки у вузол, таким чином створивши цікавий акцент. Такий варіант образу можна одягнути на вечірку або ж у кіно.
Варіант з джинсами та сорочкою в клітинку (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
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Для написання матеріалу було використано сторінки в Instagram телеведучої Каті Осадчої, фітнес-тренера Марини Боржемської.