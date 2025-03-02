Джинсы и рубашка в клетку - самый горячий тренд этой весны: примеры от Кати Осадчей и Марины Боржемской

Джинсы и рубашка в клетку - это стильный, универсальный и удобный тренд, ставший настоящим хитом весны 2025. Комбинация этих двух элементов создает легкий одновременно модный образ, который подойдет для любой ситуации.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать подробнее об этом тренде и как такое сочетание носят украинские звезды.
Джинсы - это классика, которая всегда актуальна, а рубашка в клетку придает образу интересную нотку. Такой комплект подходит как для повседневных прогулок, так и для неформальных встреч с друзьями или даже для офиса, если выбрать более сдержанную рубашку и если у вас нет строгого дресс-кода.
Весна - это время для легких, но стильных образов. Джинсы в сочетании с рубашкой в клетку придают свежести, не перегружая вид. Это отличный выбор для переменной погоды, когда можно снять рубашку, оставив просто футболку, или накинуть ее поверх топа.
Рубашка в клетку может быть как классической (например, красная и черная клетка), так и в более нестандартных вариациях - с мелкой или большой клеткой, с интересными цветовыми сочетаниями. Выбор зависит от настроения и стиля. С джинсами сочетаются практически все варианты рубашек, создавая интересные и разнообразные образы.
Джинсы и рубашка в клетку легко комбинируются с другими актуальными элементами этого сезона. Можно добавить в образ кеды или ботинки, аксессуары, как-то минималистичные сумки или солнцезащитные очки, и вы будете выглядеть очень стильно.
Этот тренд также открывает простор для различных экспериментов! Например, можно сочетать джинсы с разными фасонами рубашек в клетку - от оверсайз до приталенных моделей. Дополнить лук можно разными аксессуарами, например тонким поясом или большими серьезными цветными браслетами.
Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая для стильного весеннего образа выбрала розовую рубашку с контрастной клеткой. Свой образ она также дополнила белой футболкой и синими джинсами. Она не стала застегивать рубашку, сделав таким образом более расслабленный "лук".
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Фитнес-тренер и экс-жена боксера Вячеслава Узелкова Марина Боржемская продемонстрировала стильный весенний образ с серой рубашкой в бело-бежевую клетку. Свой "лук" она дополнила широкими джинсами с высокой посадкой, базовой футболкой в тон к рубашке и коричневым ремнем на поясе.
Марина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Она завязала края рубашки в узел, таким образом создав интересный акцент. Такой вариант образа можно одеть на вечеринку или же в кино.
Вариант с джинсами и рубашкой в клетку (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
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Для написания материала были использованы страницы в Instagram телеведущей Кати Осадчей, фитнес-тренера Марины Боржемской.