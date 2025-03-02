Джинсы и рубашка в клетку - самый горячий тренд этой весны: примеры от Кати Осадчей и Марины Боржемской

Почему джинсы и рубашка в клетку в трендах 2025 года

Удобство и универсальность

Джинсы - это классика, которая всегда актуальна, а рубашка в клетку придает образу интересную нотку. Такой комплект подходит как для повседневных прогулок, так и для неформальных встреч с друзьями или даже для офиса, если выбрать более сдержанную рубашку и если у вас нет строгого дресс-кода.

Идеальное сочетание для весны

Весна - это время для легких, но стильных образов. Джинсы в сочетании с рубашкой в ​​клетку придают свежести, не перегружая вид. Это отличный выбор для переменной погоды, когда можно снять рубашку, оставив просто футболку, или накинуть ее поверх топа.

Разнообразие стилей

Рубашка в клетку может быть как классической (например, красная и черная клетка), так и в более нестандартных вариациях - с мелкой или большой клеткой, с интересными цветовыми сочетаниями. Выбор зависит от настроения и стиля. С джинсами сочетаются практически все варианты рубашек, создавая интересные и разнообразные образы.

Сочетание с другими трендами

Джинсы и рубашка в клетку легко комбинируются с другими актуальными элементами этого сезона. Можно добавить в образ кеды или ботинки, аксессуары, как-то минималистичные сумки или солнцезащитные очки, и вы будете выглядеть очень стильно.

Огромное количество способов стилизации

Этот тренд также открывает простор для различных экспериментов! Например, можно сочетать джинсы с разными фасонами рубашек в клетку - от оверсайз до приталенных моделей. Дополнить лук можно разными аксессуарами, например тонким поясом или большими серьезными цветными браслетами.

Катя Осадчая

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая для стильного весеннего образа выбрала розовую рубашку с контрастной клеткой. Свой образ она также дополнила белой футболкой и синими джинсами. Она не стала застегивать рубашку, сделав таким образом более расслабленный "лук".



Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Марина Боржемская

Фитнес-тренер и экс-жена боксера Вячеслава Узелкова Марина Боржемская продемонстрировала стильный весенний образ с серой рубашкой в бело-бежевую клетку. Свой "лук" она дополнила широкими джинсами с высокой посадкой, базовой футболкой в тон к рубашке и коричневым ремнем на поясе.



Марина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Она завязала края рубашки в узел, таким образом создав интересный акцент. Такой вариант образа можно одеть на вечеринку или же в кино.



Вариант с джинсами и рубашкой в клетку (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

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