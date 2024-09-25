Джилл Байден высказалась о встрече с Еленой Зеленской: "Продолжаю восхищаться вашим мужеством"

Елена Зеленская вместе с мужем прибыла с рабочим визитом в США , где уже успела увидеться с первой леди этой страны Джилл Байден. Последняя, в свою очередь, прокомментировала встречу с первой леди Украины.

Что сказала избранница Джо Байдена, рассказывает РБК Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram .

Джилл Байден и Елена Зеленская встретились

Они увиделись на полях Саммита будущего в штаб-квартире ООН. На мероприятии госпожа Елена выступила с речью, а позже супруга президента США выразила свои впечатления после встречи с Зеленской.

В соцсетях она обнародовала публикацию, где обратилась к первой леди Украины и не стала скрывать своего восхищения ее "самоотверженностью и мужеством". Также женщина заверила, что американский народ и дальше будет поддерживать украинцев в противостоянии российской агрессии.

"Елена, я продолжаю восхищаться вашим самоотверженным мужеством. Среди таких страданий дома вы решили выйти за пределы своих границ, призывая мировых лидеров увидеть наши общие вызовы с новой ясностью и смелостью. Мы продолжаем быть с вами и со всем народом Украины - сегодня и в будущем ", - написала госпожа Байден.

Джилл Байден и Елена Зеленская (Фото: instagram.com/FLOTUS)

На официальной встрече женщины появились в деловых аутфитах. Зеленская выбрала классический костюм приятного молочного оттенка, состоявшего из удлиненного пиджака и брюк. Его она дополнила рубашкой в тон к костюму, брошкой на лацкане пиджака, объемно уложенными волосами и небольшим количеством макияжа.

В свою очередь госпожа Джилл выбрала костюм насыщенного розового цвета, который состоял из прямой юбки и пиджака с пуговицами. Она дополнила образ несколькими украшениями, объемной прической и выразительным макияжем глаз.

Обе позировали на снимке с сияющими улыбками.

Фото, сделанное во время визита Джилл в Украину (Фото: instagram.com/FLOTUS)

Реакция сети

Подписчики Байден поблагодарили ее за этот пост, отметив, что она обнародовала в сети хорошие слова. Вот некоторые из комментариев пользователей: