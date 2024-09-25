Джилл Байден высказалась о встрече с Еленой Зеленской: "Продолжаю восхищаться вашим мужеством"
Елена Зеленская вместе с мужем прибыла с рабочим визитом в США , где уже успела увидеться с первой леди этой страны Джилл Байден. Последняя, в свою очередь, прокомментировала встречу с первой леди Украины.
Что сказала избранница Джо Байдена, рассказывает РБК Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Джилл Байден и Елена Зеленская встретились
Они увиделись на полях Саммита будущего в штаб-квартире ООН. На мероприятии госпожа Елена выступила с речью, а позже супруга президента США выразила свои впечатления после встречи с Зеленской.
В соцсетях она обнародовала публикацию, где обратилась к первой леди Украины и не стала скрывать своего восхищения ее "самоотверженностью и мужеством". Также женщина заверила, что американский народ и дальше будет поддерживать украинцев в противостоянии российской агрессии.
"Елена, я продолжаю восхищаться вашим самоотверженным мужеством. Среди таких страданий дома вы решили выйти за пределы своих границ, призывая мировых лидеров увидеть наши общие вызовы с новой ясностью и смелостью. Мы продолжаем быть с вами и со всем народом Украины - сегодня и в будущем ", - написала госпожа Байден.
Джилл Байден и Елена Зеленская (Фото: instagram.com/FLOTUS)
На официальной встрече женщины появились в деловых аутфитах. Зеленская выбрала классический костюм приятного молочного оттенка, состоявшего из удлиненного пиджака и брюк. Его она дополнила рубашкой в тон к костюму, брошкой на лацкане пиджака, объемно уложенными волосами и небольшим количеством макияжа.
В свою очередь госпожа Джилл выбрала костюм насыщенного розового цвета, который состоял из прямой юбки и пиджака с пуговицами. Она дополнила образ несколькими украшениями, объемной прической и выразительным макияжем глаз.
Обе позировали на снимке с сияющими улыбками.
Фото, сделанное во время визита Джилл в Украину (Фото: instagram.com/FLOTUS)
Реакция сети
Подписчики Байден поблагодарили ее за этот пост, отметив, что она обнародовала в сети хорошие слова. Вот некоторые из комментариев пользователей:
- "Две мужественные женщины"
- "Милые и умные дамы"
- "Сильные и сопереживательные"
- "Две умные, классные и смелые женщины, и это замечательное фото"
- "Отличные первые леди. Пусть Бог благословляет вас обоих"
- "Как всегда, красиво"
- "Красивые и смелые женщины"
- "Сколько любви и уважения к вам обоим"
- "Невероятные леди"
- "Я вижу здесь двух заботливых, добрых, человечных и красивых женщин"
- "Спасибо вам за лидерство"
- "Красивые и умные женщины, поддерживающие свои страны"
- "Первые леди, вы выглядите неотразимо".