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Известный певец сбежал из России в США: названа причина

STYLERПерсоны    07.01.2020 - 11:39
Известный певец сбежал из России в США: названа причина
Джиган, Оксана Самойлова и дочери (фото: instagram.com/samoylovaoxan)

Джиган покинул Россию вместе со всей семьей

Известный российский исполнитель Джиган решил покинуть Россию со всей семьей. Об этом на своей Instagram-странице сообщила супруга рэпера, блогер Оксана Самойлова.

Звездная семья, которая ждет рождения четвертого ребенка, собралась переехать в США. По крайней мере, в Майами рэпер с женой и дочерьми планируют жить в течение года.

Беременная Самойлова опубликовала снимок из зимней Москвы, подписав его, "наверное, это наша последняя зимняя фотка на ближайшие месяцев 11, примерно до следующего декабря".

Жена Джигана добавила также, что их привычную жизнь ждут большие перемены, и "пора топать на встречу новой жизни". Самойлова уточнила, что в США она планирует рожать четвертого малыша, причем это будет "четвертое кесарево".

Известный певец сбежал из России в США: названа причина

Джиган сбежал из России в США с семьей (фото: instagram.com/samoylovaoxana)

Стоит отметить, что соцсети уже кипят предположениями, как скоро Джиган (по слухам, любитель погулять) отправится в отрыв, оставив дома жену с дочерьми.

Кроме того, строятся предположения, кого именно ждет Самойлова. Семья воспитывает уже троих дочерей, и появление мальчика в семье было бы очень желанным. По последним слухам, супруга рэпера ждет все же сына.

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