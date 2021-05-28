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Джиган приїхав з концертом до Одеси, але прихильнику окупації Криму виступити не дали (фото)

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Одеса, П'ятниця 28 травня 2021 21:34
Джиган приїхав з концертом до Одеси, але прихильнику окупації Криму виступити не дали (фото) Фото: концерт Джигана в Одесі вирішили скасувати (instagram.com/iamgeegun)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі анонсували концерт російського реп-виконавця Джигана (Денис Олександрович Устименко-Вайнштейн), який активно підтримував анексію Криму, і раніше "відзначився" виступами на захопленому півострові. Заплановане на 28 травня шоу артиста викликало гнівну реакцію в мережі, і тепер захід скасували.

Про це передає Odessa.Online.

Хоча Устименко-Вайнштейн - уродженець Одеси, себе він позиціонує саме як російський музикант.

Концерт Джигана в Південній Пальмірі мав відбутися в нічному клубі "Queen" в Аркадії сьогодні ввечері, але буквально за годину стало відомо, що організатори скасували виступ.

Джиган приїхав з концертом до Одеси, але прихильнику окупації Криму виступити не дали (фото)

Джиган повинен був виступити в одеському клубі 28 травня (фото: odessa.kontramarka.ua)

Зауважимо, що всього близько шести годин тому в закладі "Queen" показали ролик, Як Джиган в Одесі готується до виступу і запрошує на свій концерт. Кадри опубліковані в Insragram в stories клубу.

Джиган приїхав з концертом до Одеси, але прихильнику окупації Криму виступити не дали (фото)

Джиган в Одесі анонсував свій концерт у Клубі 28 травня (фото: instagram.com/stories/queen.odessa.ua)

Зараз біля закладу практично нікого немає, хоча вдень біля клубу можна було бачити як активістів - противників його концерту, так і шанувальників творчості репера.

Джиган приїхав з концертом до Одеси, але прихильнику окупації Криму виступити не дали (фото)Джиган приїхав з концертом до Одеси, але прихильнику окупації Криму виступити не дали (фото)

Виступ Джигана в клубі Одеси скасували (фото: odessa.online)

Сьогодні раніше одеські активісти пообіцяли "відреагувати відповідним чином" на проведення анонсованого концерту Джигана.

Як зазначив одесит Дем'ян Ганул у своєму Telegram, якщо органи влади "ігноруватимуть диверсії ворога, люди виходитимуть на вулиці!"

Активіст нагадав, що Джиган у 2015 році гастролював в анексованому Криму, і близько місяця тому підтримав окупацію територій України, співав для президента РФ Володимира Путіна на концерті "возз'єднання" в Москві.

"Мені незрозуміло, чому Державна прикордонна служба України пропустила цього негідника в нашу країну... Служба безпеки України - в гастролях цього негідника вбачається загроза національній безпеці", - йдеться в публікації.

Раніше повідомлялося, що Джиган втік з Росії до США разом з родиною взимку 2020-го.

Нагадаємо, що в 2018-му Джиган дав концерт в Одесі, і тоді виступ російського репера ледь не зірвався.

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