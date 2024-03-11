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Джіджі Хадід показала нову зачіску на фоні сонця (фото)

Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)
Автор: Юлія Любченко

Джіджі Хадід вміє дивувати своїх шанувальників і нова зачіска дівчини не стала виключенням.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку моделі.

Джіджі Хадід похизувалась короткою стрижкою

Знаменита модель не боїться експериментувати й демонструвати різну себе. Зміна зачіски - це один з найкращих способів змінити зовнішність та приміряти на себе новий образ та зрозуміти, чи комфортно тобі в ньому. 

Так, Джіджі вирішила кардинально змінити свій образ і обрізала волосся під модне каре, яке ніколи не виходить з модних трендів. 

Модель показала свіженьке фото під променями сонця, де вона демонструє свою нову стрижку та хизується ще й атмосферою, яка навколо неї. 

Джіджі Хадід з новою стрижкою (фото: instagram.com/gigihadid)

Варто сказати, що такі зміни є дуже неочікуваними, але Хадід пасує. Здавалося б прихильники будуть довго звикати до нової Джіджі, але жінку вже засипали компліментами. 

Загалом заведено вважати, що коли жінка стриже каре або фарбується - в її житті щось сталося. Але це не завжди є правдою, оскільки інколи, а особливо з приходом весни, майже кожна представниця чудової статі має бажання змінити щось у собі, оновити та приміряти новий образ. 

Тож і Хадід не залишилась осторонь весняних змін, і здається, вона дуже задоволена результатом

Джіджі Хадід з новою стрижкою (фото: instagram.com/gigihadid)

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