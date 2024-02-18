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Така жіноча зачіска - головний тренд 2024 року: її вже приміряли Джей Ло та Ріанна

Неділя 18 лютого 2024 13:01
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Така жіноча зачіска - головний тренд 2024 року: її вже приміряли Джей Ло та Ріанна Яка зачіска буде модною навесні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Оригінальна жіноча зачіска стає все більш популярною. Її вже приміряли світові зірки, такі як Джей Ло, Ріанна та Шарліз Терон.

Як виглядає трендова зачіска та як її зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Woman & Home.

Модна зачіска 2024 року

Як виявилося, нині у тренди вирвався "гідро-боб". Це багатошарова стрижка, яка виглядає так, ніби волосся мокре. Насправді ж це не так. Волосся дійсно зволожене, але не тому, що жінка тільки вийшла з ванної.

Уся річ у тому, що таку зачіску роблять з використанням пінки, гелю, спеціального моделюючого крему або ж навіть звичайної маски для волосся з живильними оліями. Перукарі вважають, що "гідро-боб" чудово підійде жінкам, які не хочуть витрачати багато часу на догляд за волоссям, а також тим, кому важко приборкати неслухняні пасма.

Хто носить "гідро-боб"

Трендову зачіску вже приміряла Лопес. Світова зірка показала, як носити "гідро-баб" з відокремленими пасмами біля обличчя. Ця зачіска виглядає досить оригінально, при цьому вона буде добре триматися протягом дня.

Дженнифер Лопес продемонстрировала соблазнительный образ с розой (фото)

Джей Ло показала трендову зачіску (фото: instagram.com/jlo)

Ще один варіант "гідро-бобу" нещодавно продемонструвала Ріанна. Співачка не стала намагатися зробити свої кучері рівними. Замість цього вона використала гель та зробила природні хвилі.

Така жіноча зачіска - головний тренд 2024 року: її вже приміряли Джей Ло та Ріанна

Стильна зачіска Ріанни (скріншот)

А Терон приміряла більш стриману зачіску. Актриса носить коротке волосся, а тому не стала надмірно його зволожувати. Замість цього їй зробили текстурну зачіску.

Така жіноча зачіска - головний тренд 2024 року: її вже приміряли Джей Ло та РіаннаЗачіска Шарліз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

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