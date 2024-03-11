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Джиджи Хадид показала новую прическу на фоне солнца (фото)

Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)
Автор: Юлия Любченко

Джиджи Хадид умеет удивлять своих поклонников и новая прическа девушки не стала исключением.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу модели.

Джиджи Хадид похвасталась короткой стрижкой

Знаменитая модель не боится экспериментировать и демонстрировать разную себя. Смена прически - это один из лучших способов изменить внешность и примерить на себя новый образ и понять, комфортно ли тебе в нем.

Так, Джиджи решила кардинально изменить свой образ и обрезала волосы под модное каре, которое никогда не выходит из модных трендов.

Модель показала свеженькое фото под лучами солнца, где она демонстрирует свою новую стрижку и кичится еще и атмосферой, которая вокруг нее.

Джиджи Хадид с новой стрижкой (фото: instagram.com/gigihadid)

Стоит сказать, что такие изменения очень неожиданны, но Хадид подходит. Казалось бы поклонники будут долго привыкать к новой Джидже, но женщину уже засыпали комплиментами.

В общем принято считать, что когда женщина стрижет каре или красится - в ее жизни что-то произошло. Но это не всегда является правдой, поскольку иногда, особенно с приходом весны, почти каждая представительница прекрасного пола имеет желание изменить что-то в себе, обновить и примерить новый образ.

Поэтому и Хадид не осталась в стороне от весенних перемен, и кажется, она очень довольна результатом

Джиджи Хадид с новой стрижкой (фото: instagram.com/gigihadid)

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