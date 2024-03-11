Джиджи Хадид показала новую прическу на фоне солнца (фото)

Джиджи Хадид умеет удивлять своих поклонников и новая прическа девушки не стала исключением.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу модели.
Знаменитая модель не боится экспериментировать и демонстрировать разную себя. Смена прически - это один из лучших способов изменить внешность и примерить на себя новый образ и понять, комфортно ли тебе в нем.
Так, Джиджи решила кардинально изменить свой образ и обрезала волосы под модное каре, которое никогда не выходит из модных трендов.
Модель показала свеженькое фото под лучами солнца, где она демонстрирует свою новую стрижку и кичится еще и атмосферой, которая вокруг нее.
Джиджи Хадид с новой стрижкой (фото: instagram.com/gigihadid)
Стоит сказать, что такие изменения очень неожиданны, но Хадид подходит. Казалось бы поклонники будут долго привыкать к новой Джидже, но женщину уже засыпали комплиментами.
В общем принято считать, что когда женщина стрижет каре или красится - в ее жизни что-то произошло. Но это не всегда является правдой, поскольку иногда, особенно с приходом весны, почти каждая представительница прекрасного пола имеет желание изменить что-то в себе, обновить и примерить новый образ.
Поэтому и Хадид не осталась в стороне от весенних перемен, и кажется, она очень довольна результатом
Джиджи Хадид с новой стрижкой (фото: instagram.com/gigihadid)
Ранее мы рассказывали, что Белла Хадид вернулась в моделинг после длительного лечения.
Читайте также, какая женская прическа стала главным трендом 2024 года.