Белла Хадід повернулась у моделінг після тривалого лікування і потішила фоловерів новими фото
Белла Хадід нарешті вирішила повернутися до своєї роботи у модельну сферу і вже з’явилась на обкладинках глянцю.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Белли.
Белла Хадід повернулась у моделінг і показала перші фото
Белла вирішила яскраво повернутися у модельну сферу. Відновлення своєї роботи модель розпочала зі зйомки для видання Perfect.
Хадід з'явилася відразу на чотирьох обкладинках у різних та відвертих образах, крізь які просто неможливо пройти. 27-річна модель має приголомшливий вигляд і готова знову підкорювати цей світ своєю вродою та співпрацювати зі світовими брендами та брати участь у рекламних кампаніях.
Белла загорнулась у постер із принтом Корбіна Шоу та професійно позує в об’єктиві талановитого фотографа Брайса Андерсона. У кадрі дівчина сидить на зеленому стільці лише у плакаті та спідній білизні.
Її макіяж є дуже натуральним, складається враження, ніби модель взагалі не фарбувала очі, а підкреслила лише губи та вилиці, щоб виглядати природно.
Белла Хадід повернулась у моделінг (фото: instagram.com/bellahadid)
Більш суворим та невимушеним вийшов кадр, де Белла позує в образі від Ami, в чорній сукні та срібних високих чоботях, а також з дуже цікавою зачіскою. Частина її волосся лежить на лобі, а позаду їй зробили хвостик.
Белла Хадід повернулась у моделінг (фото: instagram.com/bellahadid)
Ще на одній фотокартці світова модель позує у білій футболці та вже майже геть без макіяжу. А ось волосся Хадід злегка накручене.
Белла Хадід повернулась у моделінг (фото: instagram.com/bellahadid)
Остання обкладинка вийшла найяскравішою, адже Белла постала у кадрі в рожевій футболці та направляє свій погляд не в камеру.
Белла Хадід повернулась у моделінг (фото: instagram.com/bellahadid)
Від чого лікувалась Белла Хадід
Варто нагадати, що топ-модель рік тому оголосила про раптову перерву у своїй успішній кар'єрі.
Річ в тому, що Хадід відмовилася від усіх показів і зйомок через загострення хвороби Лайма.І весь час своєї відсутності в об’єктивах найкращих фотографів, вона присвятила відновленню свого фізичного та ментального здоров'я.
Раніше ми розповідали про те, що Dior замінив Беллу Хадід на ізраїльську модель.
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