Джей Ло показала цікавий та досить відвертий лук (фото)

Дженніфер Лопес звикла дивувати публіку своїми цікавими образами, оригінальними піснями та яскравими кліпами. Але основна увага фоловерів таки прикута до її стилю.

Про крайній та досить відвертий образ Джей Ло, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль артистки.

Дженніфер Лопес показала новий образ

За останній час Дженніфер дуже полюбила фотографуватися у нових образах навпроти дзеркала, це дозволяє їй показати своє вбрання з різних ракурсів та продемонструвати фігуру.

Крайній образ, який показала співачка є доволі відвертим та розкішним, адже це комбінезон з відкритою спиною, який показує, наскільки підкачане тіло має Лопес.

Комбінезон має неймовірно красивий колір морської хвилі та цікавий матеріал, який ніби виблискує при освітленні. Він має зав’язки на шиї та повністю закриває бюст та підкреслює талію.

А ось спина повністю відкрита, але це можна виправити завдяки накидці, яку Лопес також продемонструвала на фотокартках.

Дженніфер Лопес постала у відвертому вбранні (фото: instagram.com/jlo)

Свій цікавий образ жінка доповнила не лише накидкою такого ж кольору, як і комбінезон, а ще й чорною шкіряною бейсболкою, що надає образу сміливості.Також Дженніфер одягнула на шию досить масивний ланцюжок з кулонами у вигляді годинників. А ще артистка одягла декілька каблучок на обидві руки.

Лопес зробила одну зі своїх улюблених зачісок - злегка накрутила локони та залишила волосся розпущеним. Та цього разу макіяж зірки злегка відрізняється від звичайного, адже Джей Ло підвела очі чорним олівцем, який дозволяє її макіяжу бути більш виразним. Проте губи вона нафарбувала нюдовою помадою.

Дженніфер Лопес постала у відвертому вбранні (фото: instagram.com/jlo)