Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку видання People.

Джей Ло показала романтичні фото з Беном Аффлеком

Дженніфер Лопес не так часто викладає фотокартки зі своїм чоловіком Беном Аффлеком, але коли вони разом з’являються на публіці, це викликає шалений захват, оскільки Джей та Бен завжди на висоті.

Окремої уваги вартують образи зірок, у яких вони з’являються на публіці. Цього разу співачка одягнула розкішну сукню з відкритим декольте та прозорим низом з сітки, яка прикрашена срібними смужками. А також cукня має чорний корсет з велюру.

У цій сукні Лопес з ніжністю дивиться на свого чоловіка, поки він кидає погляд у сторону.

Сам же Бен одягнений у класичний чорний костюм та білу сорочку, яку він прикрасив краваткою.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек (фото: instagram.com/people)

Варто додати, що свій образ Дженніфер доповнила масивними сережками та чорним клатчем. А також зірка зробила свій улюблений макіяж у натуральних відтінках.

Певно, велику увагу потребує зачіска Лопес, оскільки вона у стилі Дженніфер Лопес - це об’ємна укладка, зачесана назад. Цей неймовірний образ співачки знову доводить, що вона є чи не іконою стилю.

Образ Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)