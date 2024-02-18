Дженніфер Лопес показала цікавий образ у французькому стилі (фото)

Про новий образ Джей Ло у французькому стилі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль співачки.

Дженніфер Лопес показала новий цікавий образ

Всесвітньо відома співачка Дженніфер Лопес завжди вміла здивувати прихильників своїми образами, які вона дуже влучно підбирає. Її стиль є особливим та неповторним, адже співачка має неперевершений смак.

За останній час Джей Ло вдалося показати багато різних, оригінальних та модних луків і кожен з них був особливим. Деякі образи Лопес бувають трохи дивними, але ефектними.

Крайній образ артистки також не відстає від її попередніх, адже він у французькому стилі. Жінка одягнула чорний короткий жакет, класичні брюки такого ж кольору без поясу та завершила свій аутфіт беретом у клітинку. До речі така колірна гама у 2024 році є трендовою.

Дженніфер Лопес у новому образі (фото: instagram.com/jlo)

Дженніфер цього разу не стала робити якісь зачіски, а просто накрутила гарні та крупні локони, що також наближає її лук до стилю, який просто обожнюють француженки.

Макіяж Лопес також зробила звичний для себе - у нюдових природних відтінках. Вона підкреслила вії та брови, підвела вилиці коричневими рум’янами та нафарбувала губи нюдовою помадою.

Цілком новий образ Джей Ло вийшов дуже вдалим та гармонійним, а також він повністю відповідає тому стилю, який жінка хотіла відтворити.

Дженніфер Лопес у новому образі (фото: instagram.com/jlo)