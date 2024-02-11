Джей Ло показала нові звабливі образи (фото)

Дженніфер Лопес вміє вибирати такі образи, які підкорюють серця фоловерів і два останніх не стали виключенням.
Про те, які саме луки вибрала Джей Ло, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профілі зірки та бренду.
Дженніфер стала обличчям нового кампейну для відомого бренду сумок Coach. Для того, щоб стати частиною колекції, Лопес приміряла на себе нові та досить звабливі образи, які в черговий раз продемонстрували яке гарне та підтягнуте тіло має артистка.
Для першого образу Джей Ло вибрала костюм зеленого кольору, який складається зі спідниці з вирізом на нозі та кишенями, а також з піджака оверсайз. Цей лук зірка доповнила чорним бюстгальтером.
Саме цей костюм демонструє прес та підкачані ноги. Дженніфер розпустила волосся та залишила його прямим, а ось макіяж був досить ніжним, у звичних для співачки відтінках.
Дженніфер Лопес у новому образі (фото: instagram.com/jlo)
Другий образ Джей Ло є більш класичним, оскільки вона одягнула брючний костюм у смужку. Він складається з брюк та знову ж таки, піджака оверсайз. Але під ним Лопес залишила той самий чорний бюстгальтер, а також взула білі кросівки, які роблять образ більш вільним.
Але для цього луку Дженніфер зібрала волосся у пучок на потилиці та відкрила спину та вуха.
На кожній фотографії Дженніфер демонструє сумки від бренду Coach різних форм та кольорів, а також позує у різних локаціях.
Дженніфер Лопес у новому образі (фото: instagram.com/coach)
Раніше ми розповідали про те, як Дженніфер Лопес продемонструвала спокусливий образ з трояндою.
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