Джей Ло показала нові звабливі образи (фото)

Джей Ло показала нові звабливі образи

Дженніфер стала обличчям нового кампейну для відомого бренду сумок Coach. Для того, щоб стати частиною колекції, Лопес приміряла на себе нові та досить звабливі образи, які в черговий раз продемонстрували яке гарне та підтягнуте тіло має артистка.

Для першого образу Джей Ло вибрала костюм зеленого кольору, який складається зі спідниці з вирізом на нозі та кишенями, а також з піджака оверсайз. Цей лук зірка доповнила чорним бюстгальтером.

Саме цей костюм демонструє прес та підкачані ноги. Дженніфер розпустила волосся та залишила його прямим, а ось макіяж був досить ніжним, у звичних для співачки відтінках.

Дженніфер Лопес у новому образі (фото: instagram.com/jlo)

Другий образ Джей Ло є більш класичним, оскільки вона одягнула брючний костюм у смужку. Він складається з брюк та знову ж таки, піджака оверсайз. Але під ним Лопес залишила той самий чорний бюстгальтер, а також взула білі кросівки, які роблять образ більш вільним.

Але для цього луку Дженніфер зібрала волосся у пучок на потилиці та відкрила спину та вуха.

На кожній фотографії Дженніфер демонструє сумки від бренду Coach різних форм та кольорів, а також позує у різних локаціях.

Дженніфер Лопес у новому образі (фото: instagram.com/coach)