Джей Ло показала новые обольстительные образы (фото)

Джей Ло показала новые обольстительные образы

Дженнифер стала лицом нового кампейна для известного бренда сумок Coach. Для того чтобы стать частью коллекции, Лопес примерила на себя новые и довольно обольстительные образы, которые в очередной раз продемонстрировали какое красивое и подтянутое тело артистка.

Для первого образа Джей Ло выбрала костюм зеленого цвета, состоящий из юбки с вырезом на ноге и карманами, а также из пиджака оверсайз. Этот лук звезда дополнила чёрным бюстгальтером.

Именно этот костюм демонстрирует пресс и подкаченные ноги. Дженнифер распустила волосы и оставила их прямыми, а вот макияж был довольно нежным, в привычных для певицы оттенках.

Дженнифер Лопес в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

Второй образ Джей Ло более классический, поскольку она надела брючный костюм в полоску. Он состоит из брюк и опять же пиджака оверсайз. Но под ним Лопес оставила тот же черный бюстгальтер, а также обула белые кроссовки, делающие образ более свободным.

Но для этого лука Дженнифер собрала волосы в пучок на затылке и открыла спину и уши.

На каждой фотографии Дженнифер демонстрирует сумки от бренда Coach разных форм и цветов, а также позирует в разных локациях.

Дженнифер Лопес в новом образе (фото: instagram.com/coach)