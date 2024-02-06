Дженніфер Лопес продемонструвала спокусливий образ з трояндою (фото)

Дженніфер Лопес любить вражати не лише свою другу половинку та рідних, а ще й своїх фанатів, які іноді не очікують від неї таких вчинків або нарядів.

Про те, чим Джей Ло вразила фоловерів цього разу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль зірки.

Дженніфер Лопес продемонструвала спокусливий образ з трояндою

Дженніфер часто має змогу виходити на різні заходи, саме тому вона обирає такі образи, які дійсно приємно шокують. Ми вже бачили, яку любов Дженніфер проявила до луків з живими квітами, тепер вона показує, як можна додати у гардероб декоративні, але не менш ефектні.

Лопес поділилась новими кадрами у цікавому образі. З першого погляду видно, наскільки неординарним є стиль співачки.

Джей Ло одягнула білу обтислу сукню, яка підкреслює її струнку талію, плоский живіт та стегна.

Але основна родзинка сукні у тому, що з шиї й аж до зони декольте її переплітає срібна троянда, що підкреслює силует артистки та робить її образ по-особливому сяючим та помітним.

Також Лопес додала до луку срібні високі чоботи, які чудово гармонують з трояндою та сережками і яскраво виблискують.

Дженніфер Лопес у звабливому образі (фото: instagram.com/jlo)

Цього разу співачка вирішила зібрати волосся в акуратний пучок на потилиці та залишити лише невеликі локони біля обличчя, щоб зачіска виглядала більш свіжою та цікавою.

Не можна проігнорувати макіяж Дженніфер, який знову ж таки виконано у нюдових відтінках. Очі нафарбовані коричневими тінями, губи також мають природний колір, а ось вилиці ніби мають злегка персиковий колір.

Тож цей образ не може бути непоміченим, адже в ньому є стільки цікавих деталей, які роблять його особливим та неповторним. Джей Ло знає, як справляти враження й одяг дуже допомагає їй отримувати погляди із захопленням та компліменти від колег, чоловіка та фоловерів.