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Дженніфер Лопес зачарувала казковою сукнею з живих квітів у Парижі (фото, відео)

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлія Любченко

Дженніфер Лопес є прикладом того, як жінка може не боятися експериментувати з одягом та різними стилями. Останній образ співачки з живих квітів вражає.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки, розповідає, як виглядає сукня Джей Ло.

Дженніфер Лопес з’явилась на публіці у сукні з живих квітів

Джей Ло не припиняє дивувати своїх фоловерів новими та цікавими образами. Публіка ще й досі не оговталась від попереднього виходу співачки у Парижі, як Дженніфер знову зачарувала всіх навколо. 

Цього разу артистка з’явилась на публіці у сукні зелено-болотного кольору, яка оголює її декольте та підкреслює талію золотим ремінцем. Але справжній шарм цій сукні додає її верх, який вироблено з живих квітів.

Дженніфер Лопес у сукні з живих квітів (фото: instagram.com/jlo)

Здається Лопес відкриває нову главу у моді з використанням живих квітів. Хоча варто визнати, що це виглядає казково та незвично. Коли на модному показі, у якості гості з’являється співачка, здається, вся увага переходить на неї. 

Свій крайній образ Лопес доповнила натуральним легким макіяжем. Вона обрала нюдову помаду, яку зверху покрила сяючим блиском, підвела вії та брови, а також зробила легкий макіяж очей та нанесла рум’яна на вилиці. 

Варто нагадати, що минулого разу жінка здивувала не лише своїм луком, а ще й новою зачіскою. Цього разу Лопес злегка накрутила волосся та прикрасила його стрічкою з бантом такого ж кольору, як і сукня. 

З аксесуарів в образі Лопес були лише сережки у формі серця та каблучка з маленькими камніцями.

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Дженніфер Лопестренди