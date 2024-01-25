Дженнифер Лопес очаровала сказочным платьем из живых цветов в Париже (фото, видео)

Дженнифер Лопес появилась на публике в платье из живых цветов

Джей Ло не перестает удивлять своих фолловеров новыми и интересными образами. Публика до сих пор не оправилась от предыдущего выхода певицы в Париже, как Дженнифер снова очаровала всех вокруг.

На этот раз артистка появилась на публике в платье зелено-болотного цвета, котрое обнажает ее декольте и подчеркивает талию золотым ремешком. Но настоящий шарм этому платью придает его верх, изготовленный из живых цветов.

Дженнифер Лопес в платье из живых цветов (фото: instagram.com/jlo)

Кажется, Лопес открывает новую главу в моде с использованием живых цветов. Хотя следует признать, что это выглядит сказочно и необычно. Когда на модном показе в качестве гости появляется певица, кажется, все внимание переходит на нее.

Свой крайний образ Лопес дополнила натуральным лёгким макияжем. Она выбрала нюдовую помаду, которую сверху покрыла сияющим блеском, подвела ресницы и брови, а также сделала легкий макияж глаз и нанесла румяная на скулы.

Стоит напомнить, что в прошлый раз женщина удивила не только своим луком, но и новой прической. На этот раз Лопес слегка накрутила волосы и украсила их лентой с бантом такого же цвета, как платье.

Из аксессуаров в образе Лопеса были только серьги в форме сердца и кольца с маленькими камнями.