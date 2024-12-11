Дженніфер Лопес продемонструвала стрункі ноги у сукні незвичного крою

Всесвітньо відома акторка та співачка Дженніфер Лопес, яка не втомлюється балувати своїх шанувальників новими фото, цього разу показала стрункі ноги у незвичному вбранні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram знаменитості.

Актриса продемонструвала свій образ, у якому вона показалася перед пресою в рамках рекламної кампанії спортивного байопіку "Нестримний", який вийшов у прокат у США 6 грудня. Це біографічна спортивна драма, яка розповідає про життя борця Ентоні Роблса, який народився з однією ногою та виграв Національний чемпіонат у 2011 році.

55-річна Лопес обрала для фотосесії незвичну багатошарову сукню-комбінезон в екстремальній довжині міні, яка дозволила продемонструвати їй підтягнуту фігуру та стрункі ноги.

Співачка має чудовий вигляд у 55 років (фото: instagram.com/jlo)

Вбрання світло-бежевого відтінку доповнили довгі об'ємні рукави з драпіруванням, які трохи прикривали ноги артистки.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Свій лук акторка доповнила великими сережками-кільцями та масивним кільцем на пальці, а також бежевими туфлями-човниками на високих підборах та з вузьким носком.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Знаменитість, як завжди, обрала нюдовий макіяж у бежево-коричневій гамі, зробивши акцент на очах. Завершували образ Лопес розпущене волосся з легкою укладкою у вигляді хвиль.

Новий образ співачки (фото: instagram.com/jlo)

Нагадаємо, Лопес - американська актриса, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер та бізнес-вумен. Після випуску другого студійного альбому J.Lo та фільму "Весільний переполох" у 2001 році Дженніфер Лопес стала першою в історії співачкою та акторкою, фільм за участю якої і альбом посіли перше місце в один тиждень.

Дженніфер Лопес також досягла багато у різних професійних амплуа: вона одна з найуспішніших співачок свого покоління; одна з найбільш високооплачуваних голлівудських актрис; талановита бізнес-вумен, що спромоглася за допомогою своєї популярності просувати модний бренд J.Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу і одна з найвпливовіших персон, які говорять іспанською мовою.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)