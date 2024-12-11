Дженнифер Лопес продемонстрировала стройные ноги в платье необычного кроя

Всемирно известная актриса и певица Дженнифер Лопес, которая не устает баловать своих поклонников новыми фото, на этот раз показала стройные ноги в необычном наряде.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Актриса продемонстрировала свой образ, в котором она блистала перед прессой в рамках рекламной кампании спортивного байопика "Неудержимый", который вышел в прокат в США 6 декабря. Это биографическая спортивная драма, которая рассказывает о жизни борца Энтони Роблса, который родился с одной ногой и выиграл Национальный чемпионат в 2011 году.

55-летняя Лопес выбрала для фотосессии необычное многослойное платье-комбинезон в экстремальной длине мини, которое позволило продемонстрировать ей подтянутую фигуру и стройные ноги.

Певица отлично выглядит в 55 лет (фото: instagram.com/jlo)

Наряд светло-бежевого оттенка дополнили длинные объемные рукава с драпировкой, которые немного прикрывали ноги артистки.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Свой лук актриса дополнила крупными серьгами-кольцами и массивным кольцом на пальце, а также бежевыми туфлями-лодочками на высоких каблуках и с узким носком.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Знаменитость, как всегда, выбрала нюдовый макияж в бежево-коричневой гамме, сделав акцент на глазах. Завершали образ Лопес распущенные волосы с легкой волнистой укладкой.

Новый образ певицы (фото: instagram.com/jlo)

Напомним, Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. После выпуска второго студийного альбома J.Lo и фильма "Свадебный переполох" в 2001 году Дженнифер Лопес стала первой в истории певицей и актрисой, фильм с участием которой и альбом заняли первое место в одну неделю.

Дженнифер Лопес также многого достигла в ряде профессиональных амплуа: она одна из самых успешных певиц своего поколения; одна из самых высокооплачиваемых голливудских актрис; талантливая бизнесвумен, сумевшая обратить свою популярность в успешный модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)