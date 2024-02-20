Дженніфер Лопес показала розкішний класичний образ (фото)

Джей Ло показала новий класичний образ

Дженніфер Лопес вміє гарно одягатися та демонструє це щоразу, як тільки виходить на світські заходи. Кожен її лук - це справжній витвір мистецтва, оскільки жінка обирає розкішні сукні, спідниці та костюми, які підкреслюють її фігуру.

Крім того, що співачка просто одягає красиві речі, вона ще й задає тренди. Наприклад, нещодавно Лопес виходила на червоні доріжки в речах, які було створено з живих квітів.

Але цього разу Джей Ло показала, як можна носити не зовсім простий, але класичний костюм у бежевому кольорі.

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Дженніфер одягла бежеві брюки та оригінальний піджак такого ж кольору. Вся родзинка й прихована саме у жакеті, оскільки він має цікаві та оригінальні вирізи на талії та у зоні декольте. Це дозволяє образу Дженніфер виглядати сміливо та вільно. А низ піджака прикрашено ланцюжками, які додають колоритності та жіночності.

Свій образ артистка доповнила срібними ланцюжками на шиї, досить масивними сережками та туфлями човниками на підборах золотистого кольору.

Але зачіска Джей Ло цього разу не зовсім звична для неї, оскільки жінка зробила гарний пучок на потилиці та залишила на обличчі пару локонів.

Макіяж Лопес зробила такий, як завжди, тобто, вибрала нюдові та природні кольори, особливу увагу зірка приділила губам, які нафарбувала коричневою помадою, а зверху покрила їх блиском, аби помада трохи переливалась і її було помітно здалеку.

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