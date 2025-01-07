Дженніфер Лопес і Бен Аффлек офіційно розлучилися

Рішення суду було ухвалено майже через 20 тижнів після того, як Лопес подала заяву на розірвання шлюбу 20 серпня.

За даними TMZ, артисти досягли домовленості щодо фінансових питань, пов’язаних із розлученням: кожен залишає собі майно, придбане індивідуально під час шлюбу. Наприклад, Аффлек зберіг зароблені кошти від своїх кінопроєктів, так само, як і Лопес.

Крім того, Бен залишив собі частку у продюсерській компанії Artists Equity. Колишнє подружжя також врегулювало суперечності щодо спільного будинку. Умови їхньої угоди залишаються конфіденційними. Як зазначає видання, маєток виставлено на продаж.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Зазначимо, що розрив стосунків між акторами почався задовго до офіційного розлучення: у судових документах зазначено, що фактичне розставання сталося 26 квітня 2024 року.

У день подання заяви Дженніфер звернулася до Верховного суду Лос-Анджелеса без участі адвоката. А пізніше з'явилася інформація, що Лопес "заліковує розлучення" стосунками без зобов'язань.

До слова, у знаменитості все ж була надія, що Бен "схаменеться та передумає", якщо вона зробить ще одну спробу.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)

"Однак цього не сталося, і тепер їй довелося прийняти реальність: шлюб її мрії справді завершився. Їй 55 років, і вона знову самотня. Вона намагалася бути сильною, але насправді просто хотіла лягти в ліжко і плакати", - розповідав інсайдер.

Нагадаємо, причиною розлучення пари стала публічність їхніх стосунків. Як писали ЗМІ Лопес "не могла контролювати свого чоловіка, який перебував у стані стресу, а він не міг її змінити".

На думку журналістів, ще однією помилкою в шлюбі стало наполегливе бажання співачки виносити на публіку подробиці їхніх стосунків.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)