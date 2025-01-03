55-річна Дженніфер Лопес ошелешила фігурою у міні-бікіні

55-річна співачка та актриса Дженніфер Лопес не перестає дивувати шанувальників своєю неймовірною фізичною формою. Відповідною світлиною вона поділилася у своїх соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, для зимових канікул Дженніфер Лопес обрала засніжений Аспен. Зірка проводить час у компанії своєї родини, насолоджуючись відпочинком на одному з найпопулярніших гірськолижних курортів.

Звідти Дженніфер опублікувала фото, на якому вона позувала у чорному бікіні з ефектними золотими металевими вставками.

Завершували стильний лук чорний ковбойський капелюх з витонченим пером і масивне золотисте намисто з кулоном.

Дженніфер Лопес (фото: скріншот)

Актриса додала до свого образу коричневі хутряні чоботи, які вдало підкреслили загальний стиль.

У кадрі, який вона опублікувала, звучить пісня "Daylight Doom" гурту Moto Bandit, додаючи атмосферності пікантному знімку.

Користувачі мережі засипали компліментами Дженніфер, зазначивши, що вона продовжує доводити, що вік - лише цифра!

"Яка ти неймовірна", "Це фото з ковбойським капелюхом зроблене для мене", "Ти надзвичайно сексуальна і красива", "Як можна бути такою прекрасною?", - коментують публікацію фоловери.