Актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись и урегулировали вопрос о разделе имущества.
Подробности узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).
Решение суда было принято почти через 20 недель после того, как Лопес подала заявление на расторжение брака 20 августа.
По данным TMZ, артисты достигли договоренности по финансовым вопросам, связанным с разводом: каждый оставляет себе имущество, приобретенное индивидуально во время брака. Например, Аффлек сохранил заработанные средства от своих кинопроектов, так же, как и Лопес.
Кроме того, Бен оставил себе долю в продюсерской компании Artists Equity. Бывшие супруги также урегулировали противоречия относительно совместного дома. Условия их соглашения остаются конфиденциальными. Как отмечает издание, поместье выставлено на продажу.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Отметим, что разрыв отношений между актерами начался задолго до официального развода: в судебных документах указано, что фактическое расставание произошло 26 апреля 2024 года.
В день подачи заявления Дженнифер обратилась в Верховный суд Лос-Анджелеса без участия адвоката. А позже появилась информация, что Лопес "залечивает развод" отношениями без обязательств.
К слову, у знаменитости все же была надежда, что Бен "опомнится и передумает", если она предпримет еще одну попытку.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)
"Однако этого не произошло, и теперь ей пришлось принять реальность: брак ее мечты действительно завершился. Ей 55 лет, и она снова одинока. Она пыталась быть сильной, но на самом деле просто хотела лечь в постель и плакать", - рассказывал инсайдер.
Напомним, причиной развода пары стала публичность их отношений. Как писали СМИ ,Лопес "не могла контролировать своего мужа, который находился в состоянии стресса, а он не мог ее изменить".
По мнению журналистов, еще одной ошибкой в браке стало настойчивое желание певицы выносить на публику подробности их отношений.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)
К слову, ранее 55-летняя Дженнифер Лопес ошарашила фигурой в мини-бикини.
Также она продемонстрировала стройные ноги в платье необычного кроя.
При написании материала использовались следующие источники: TMZ, People.