Дженніфер Еністон включає цей суперпродукт до свого раціону для краси та молодості шкіри

55-річна акторка Дженніфер Еністон може похвалитися прекрасною фігурою у свої роки та шкірою, яка сяє. Що робить зірка, щоб зберігати молодість та красу?

В чому секрет харчування зірки "Друзів", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Що включає в раціон Дженніфер Еністон

Актриса включає салати в свій раціон здоров’я, щоб підтримувати свою приголомшливу фігуру. Цікаво, що в її страві головне місце посідає не салат.

Зірка обирає кіноа - основний продукт середземноморської дієти, який є чудовим джерелом рослинного білка, оскільки містить усі дев’ять незамінних амінокислот.

В чому користь кіноа

Це безглютенове зерно також має високий вміст клітковини та вітамінів і мінералів, що робить його особливо корисним для тих, хто дотримується вегетаріанської або веганської дієти.

Однією з причин популярності кіноа серед тих, хто прагне схуднути та залишатися у формі, є високий вміст білка, який допомагає пригнічувати гормони голоду та не робити шкідливі перекуси.

Дослідження показують, що значний вміст клітковини в кіноа (приблизно 2,8 г на 100 г у вареному вигляді) допомагає контролювати вагу, травлення та здоров’я кишечника.

В кіноа багато білка (фото: pixabay.com)

Він також багатий вітамінами A і B2, які корисні для шкіри, очей і нервової системи, потенційно зменшують тонкі зморшки та сприяють молодості. Рибофлавін у кіноа покращує еластичність шкіри та може бути корисним для тих, у кого шкіра, схильна до вугрів.

Крім того, через низький глікемічний індекс кіноа не викликає різких стрибків рівня цукру в крові, що робить її чудовим вибором для діабетиків.

Зерно містить пристойну кількість омега-3 жирних кислот, які корисні для вашого серця. Крім того, кіноа є скарбницею поживних речовин, включаючи фолієву кислоту, марганець, тіамін, мідь, магній, фосфор і калій.