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5 найкращих ролей неймовірної Дженніфер Еністон

Неділя 11 лютого 2024 19:26
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5 найкращих ролей неймовірної Дженніфер Еністон Дженніфер Еністон (фото: instagram.com/jenniferaniston)
Автор: Юлія Любченко

Дженніфер Еністон неймовірно талановита акторка, яка досі продовжує свою яскраву кар’єру у кіноіндустрії.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі фільми та серіали за участю Дженніфер.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Кіноріум.

Кохання трапляється

Дженніфер грає головну роль молодої та дуже гарненької дівчини, в яку неможливо не закохатися, тим паче якщо ти приречений вдівець і автор бестселера про те, як впоратися з втратою коханої людини? Всі теоретичні уявлення про життя розбиваються в пух і прах, коли в життя приходить кохання.

5 найкращих ролей неймовірної Дженніфер Еністон

Найкращі ролі Дженніфер Еністон (фото: Кіноріум)

Ранкове шоу

Потужний серіал з Еністон у головній ролі, який показує реалії ранкового шоу, залаштунки телебачення, інтриги, проблеми та скандали, які ховають від глядачів. Роль Дженніфер є неймовірно сильною, вона демонструє стійкість та сміливість, а також агу до улюбленої справи, яка стала її життям.

5 найкращих ролей неймовірної Дженніфер Еністон

Найкращі ролі Дженніфер Еністон (фото: Кіноріум)

Друзі

Безумовно одна з головних ролей Еністон у культовому та досі популярному серіалі "Друзі" проклала їй шлях до кіноіндустрії. Сюжет розгортається між справжніми друзями, які демонструють, що дружба між чоловіками та жінками існує і вона є досить міцною. Але іноді супроводжується й романтичними наслідками.

5 найкращих ролей неймовірної Дженніфер Еністон

Найкращі ролі Дженніфер Еністон (фото: Кіноріум)

Новорічний корпоратив

Головну роль Керолл Венстон грає Дженніфер, за сюжетом вона голова великої компанії, у філіалі якої керує її брат Клей. Ця дочірня компанія зазнає великих збитків, і владна сестриця хоче прикрити контору. Вона дає родичу і головному інженеру Джошу Паркеру останній шанс - заманити будь-якими засобами Волтера Дейвіса, який зможе внести в компанію 14 мільйонів доларів, але що з цього вийде?

5 найкращих ролей неймовірної Дженніфер Еністон

Найкращі ролі Дженніфер Еністон (фото: Кіноріум)

Нестерпні леді

Цікава та легка комедія з Еністон в одній з головних ролей. Фільм складається з кількох новел, які розкажуть про життя мам напередодні Дня матері.

5 найкращих ролей неймовірної Дженніфер Еністон

Найкращі ролі Дженніфер Еністон (фото: Кіноріум)

Раніше ми розповідали про те, який вигляд могла б мати Дженніфер Еністон у . "Друзях" на думку ШІ.

Також читайте наш матеріал про те, в чому головний феномен кінострічки "Бідолашні створіння".

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Дженніфер Еністон акторка
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