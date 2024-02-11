5 найкращих ролей неймовірної Дженніфер Еністон

Кохання трапляється

Дженніфер грає головну роль молодої та дуже гарненької дівчини, в яку неможливо не закохатися, тим паче якщо ти приречений вдівець і автор бестселера про те, як впоратися з втратою коханої людини? Всі теоретичні уявлення про життя розбиваються в пух і прах, коли в життя приходить кохання.

Найкращі ролі Дженніфер Еністон (фото: Кіноріум)

Ранкове шоу

Потужний серіал з Еністон у головній ролі, який показує реалії ранкового шоу, залаштунки телебачення, інтриги, проблеми та скандали, які ховають від глядачів. Роль Дженніфер є неймовірно сильною, вона демонструє стійкість та сміливість, а також агу до улюбленої справи, яка стала її життям.

Найкращі ролі Дженніфер Еністон (фото: Кіноріум)

Друзі

Безумовно одна з головних ролей Еністон у культовому та досі популярному серіалі "Друзі" проклала їй шлях до кіноіндустрії. Сюжет розгортається між справжніми друзями, які демонструють, що дружба між чоловіками та жінками існує і вона є досить міцною. Але іноді супроводжується й романтичними наслідками.

Найкращі ролі Дженніфер Еністон (фото: Кіноріум)

Новорічний корпоратив

Головну роль Керолл Венстон грає Дженніфер, за сюжетом вона голова великої компанії, у філіалі якої керує її брат Клей. Ця дочірня компанія зазнає великих збитків, і владна сестриця хоче прикрити контору. Вона дає родичу і головному інженеру Джошу Паркеру останній шанс - заманити будь-якими засобами Волтера Дейвіса, який зможе внести в компанію 14 мільйонів доларів, але що з цього вийде?

Найкращі ролі Дженніфер Еністон (фото: Кіноріум)

Нестерпні леді

Цікава та легка комедія з Еністон в одній з головних ролей. Фільм складається з кількох новел, які розкажуть про життя мам напередодні Дня матері.

Найкращі ролі Дженніфер Еністон (фото: Кіноріум)