Дженнифер Энистон показала, как украсила дом к Рождеству (фото)

Дженнифер Энистон, как и большинство людей уже успела украсить свой дом к Рождеству и новогодним праздникам.

О том, какие именно новогодние игрушки показала Дженнифер Энистон, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories актрисы.

Дженнифер Энистон показала, как украсила свой дом к Рождеству

54-летняя актриса уже полностью погрузилась в праздничную атмосферу и украсила свой дом любимыми рождественскими игрушками.

Дело в том, что Энистон поделилась снимком своих деревянных рождественских украшений в форме северного оленя, которого, кстати, бдительные поклонники Дженнифер знают еще с прошлого года.

Маленькие очаровательные животные имеют большие глаза, красные носы, клетчатые шарфы и зеленые рога, что делает их очень интересными и милыми. Поэтому не удивительно, что Дженнифер не только приобрела такие игрушки, но и дала им имена.

В своей stories актриса написала, что они вернулись, поскольку это не первое Рождество, которое олени является важной частью праздничного декора актрисы.

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Один из деревянных оленей звезды появился в ленте Instagram звезды еще в прошлом году, и Энистон даже познакомила его со своими двумя любимыми собаками.

"Извините, это была ужасная идея. Будьте добрыми, он в гостях - он просто здесь только на праздники", - писала Энистон под тем же под постом в прошлое Рождество, когда щенки играли с оленем.

Кстати, своих оленей звезда сериала "Друзья" назвала Рудольфами. Звучит очень забавно, однако на самом деле многие любят давать имена своим игрушкам или любимым предметам дома.

Дженнифер Энистон, так же как Джей Ло, Ким Кардашьян и другие голливудские звезды и даже королевские особы, уже полностью готова к рождественским праздникам и успела украсить свой дом, наполнить все вокруг себя сказочной атмосферой новогодних праздников.