"Джавелины": на Волыни женщина вырастила гигантский огурец (фото)

На снимке видно, что вес овоща составил 923 г.

"Выращиваем огурцы, а вырастают "Джавелины", - подписала женщина фотографию.

По словам женщины, овощ она случайно не замечала во время сбора огурцов, поэтому он и вырос такой большой.

Отмечается, что сорт огурцов - зозуля.

На Волыни женщина вырастила огромный огурец (facebook.com/Оксана Грушко)

В комментариях пользователи удивлены от увиденного. Также они опубликовали фотографии похожих огурцов, которые у них вырастали на огороде.

Надо было сбить им одного беспилотника;

Ну ты и хозяйка;

Они очень вкусные, я такие люблю;

Вот великан.

В сети пользователи поделились своими крупными огурцами (facebook.com/Руслана Созоник)