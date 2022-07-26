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"Джавелины": на Волыни женщина вырастила гигантский огурец (фото)

На Волыни женщина показала гигантский огурец (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Жительница села Грабово Волынской области поделилась фото гигантского огурца, который ей удалось вырастить на собственном огороде.

Фото Оксана Грушко опубликовала на своей странице в Facebook.

На снимке видно, что вес овоща составил 923 г.

"Выращиваем огурцы, а вырастают "Джавелины", - подписала женщина фотографию.

По словам женщины, овощ она случайно не замечала во время сбора огурцов, поэтому он и вырос такой большой.

Отмечается, что сорт огурцов - зозуля.

На Волыни женщина вырастила огромный огурец (facebook.com/Оксана Грушко)

В комментариях пользователи удивлены от увиденного. Также они опубликовали фотографии похожих огурцов, которые у них вырастали на огороде.

  • Надо было сбить им одного беспилотника;
  • Ну ты и хозяйка;
  • Они очень вкусные, я такие люблю;
  • Вот великан.

В сети пользователи поделились своими крупными огурцами (facebook.com/Руслана Созоник)

Ранее мы сообщали, что в Украине нашли гигантский гриб.

Также мы писали, Как вырастить 100 кг огурцов всего из шести кустов.

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огурцы