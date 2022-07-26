"Джавелины": на Волыни женщина вырастила гигантский огурец (фото)

Жительница села Грабово Волынской области поделилась фото гигантского огурца, который ей удалось вырастить на собственном огороде.
Фото Оксана Грушко опубликовала на своей странице в Facebook.
На снимке видно, что вес овоща составил 923 г.
"Выращиваем огурцы, а вырастают "Джавелины", - подписала женщина фотографию.
По словам женщины, овощ она случайно не замечала во время сбора огурцов, поэтому он и вырос такой большой.
Отмечается, что сорт огурцов - зозуля.
В комментариях пользователи удивлены от увиденного. Также они опубликовали фотографии похожих огурцов, которые у них вырастали на огороде.
В сети пользователи поделились своими крупными огурцами (facebook.com/Руслана Созоник)
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