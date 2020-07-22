В Украине нашли гигантский гриб: больше футбольного мяча

В Украине обнаружили гриб-гигант (Фото: freepik)

Специалисты говорят, что чем больше такой гриб, тем лучше грибной урожай

В Украине нашли огромный гриб, который по своим размерам превышает футбольный мяч. Это гриб-дождевик, который в народе называют "порхавка".

Грибы-дождевики относятся к роду шампиньеновых и выращивают их на прудах территории ГП "Колковское ЛГ". Гриб-гигант, который обнаружили в этом году в хозяйстве, показали на странице предприятия в социальной сети Facebook.

"Научное название (Lycoperdon) - род грибов семейства шампиньонных (Agaricaceae), а они растут на прудах территории ГП "Колковское ЛГ" и ежегодно поражают своей величиной", - говорится в сообщении.

В Украине обнаружили гриб-гигант

Работники предприятия отметили, что у них есть собственная примета, которая появилась за годы наблюдений за грибами-дождевиками. Чем больше растут эти грибы, тем больше будет и урожай лесных грибов в этом году.

Стоит отметить, что грибы-дождевики в этом году выросли гигантскими, и если верить приметам, то грибной сезон будет отличным.

Пользователи социальных сетей отметили в комментариях, что гриб-дождевик не просто великан, а настоящий гигантский гриб.

Стоит отметить, что дождевики не очень пользуются популярностью у грибников, так как они впитывают влагу и становятся после сильных дождей желеобразными. В них содержится много витаминов и полезных свойств. В пищу годятся только молодые дождевики, у которых внутри еще не образовались споры, а мякоть сочная и мясистая. Обычно их употребляют в жареном виде.

Напомним, ранее мы писали о том, что в лесах Украины нашли редкостный гриб "пальцы мертвеца".